Meghaladta a 29 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Mindenki nyert Oroszországban, de senki sem eleget a három napig tartó, vasárnap este zárult helyhatósági választásokon. A kormányzó Egységes Oroszország párt ugyan „elsöprő győzelmet” jelentett be, ámde az Alekszej Navlnij által támogatott szibériai jelöltek is „szimbolikus erejű” győzelmet arattak Novoszibirszkben és Tomszkban, a parlamenti látszatellenzéki kommunisták pedig nemcsak erősödtek, hanem meglepetésre a voksolás tisztaságát is megkérdőjelezik. A mostani megmérettetés a legtöbb elemző a jövő évi parlamenti választások főpróbájának nevezte, ebben a minőségében pedig aggasztó lehet Vlagyimir Putyin és a Kreml számára.

A kormányzó Egységes Oroszország és maga Vlagyimir Putyin népszerűsége is hónapok óta zuhanórepülésben van. A koronavírus-járvány okozta jelenlegi gazdasági nehézségek eleve rátevődtek a 2018-as nyugdíjreform keltette országos elégedetlenségre, a tavaly őszi polgármesterválasztások ellenzéki jelöltjeinek kizárása is még elevenen él a köztudatban, és nem szűntek meg a július óta tartó távol-keleti tiltakozások sem a habarovszki kormányzó leváltása miatt. Mindezt tetőzi az általános kormányzati korrupció miatti lakossági elégedetlenség, és egyelőre még kiszámíthatatlan milyen további hullámokat kelt a Navalnij mérgezés ügye, milyen esetleges újabb szankciók keserítik meg az orosz választók életét. Az Egységes Oroszország egyelőre minden körzetben többséget szerzett, minden általa támogatott kormányzó-jelölt győzni tudott. A Putyin párt fokozatos gyengülését jelzi, hogy például Tomszkban, abban a városban, amelynek repülőterén mérgezték meg a szibériai kampánykörútról Moszkvába hazatérni próbáló Navalnijt, az Egységes Oroszország ugyan nyert, de a 2015-ös 52,27 százalékkal szemben ezúttal csupán 24,46-ot gyűjtött. A Navalnij által szorgalmazott ellenzéki összefogás, az úgynevezett okos szavazás egyelőre kevés volt az elnöki párt legyőzéséhez, fokozatos gyengítését azonban elérte. Már a a tavaly őszi regionális választásokon is az összefogásnak köszönhetően veszített több mandátumot Moszkvában Putyin pártja. Gennagyij Zjuganov, a Kommunista Párt vezetője bejelentette: nem ismeri el egyetlen olyan körzet választási eredményét sem, ahol pártjának képviselőjét kizárták a versenyből. Rosztov megyében az ugyancsak parlamenti kamuellenzéki liberálisok is visszaélések miatt a főügyészséghez fordulnak. A voksolás rendkívüli járványügyi intézkedések mellett zajlott, a zsúfoltság elkerülése miatt tartott három napot. Ellenzéki vélemények szerint mindez még kuszábbá tette az eleve megkérdőjelezhető tisztaságú választást.

Igazolták a német vizsgálatokat Egy svéd és egy francia vegyi fegyverek elemzésére szakosodott laboratórium is kimutatta a novicsok típusú mérget a Berlinben kezelt Alekszej Navalnij szervezetében, igazolva ezzel a német hadsereg szaklaboratóriumának eredményét. Steffen Seibert német kormányszóvivő Oroszországot ismét együttműködésre, bűnügyi vizsgálat lefolytatására szólította fel. Hangsúlyozta, Németország a Navalnij ügy kapcsán szoros kapcsolatban áll európai partnereivel és közösen dönt a következő lépésekről, hiszen, mint fogalmazott, ez a mérgezése a vegyifegyver tilalmi egyezmény súlyos megsértését jelenti. Moszkva álláspontja változatlan – minden vádat elutasít és a legismertebb orosz ellenzéki megmérgezése kapcsán mindmáig csupán előzetes vizsgálatot indított.