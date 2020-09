Nőt és gyerekeket terrorizált, kocsmában késelt a marcali apa-fia páros

A két férfi hónapokig rettegésben tartott egy családot, a munkaügyi vitákat pedig bicskával próbálták rendezni.

Hét év fegyházra ítélt életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, valamint kiskorú veszélyeztetése miatt egy 46 éves marcali férfit a Kaposvári Törvényszék, míg 63 esztendős apja hat év börtönt kapott. Az idősebb férfi rossz viszonyban volt egykori főnökével, s amikor 2019 júliusában egy presszóban találkoztak, megütötte. A sértettek – apa és fia – közül a fiatalabb szóvá tette a történteket az idősebb vádlottnak, aki erre bepöccent, szitkozódni kezdett, megfenyegette, hogy megöli, majd a szintén a presszóban italozó fiával együtt rátámadt kritizálójára. Ő azonban nem ijedt meg, földhöz vágta mindkettejüket, mire az idősebb támadó elővett egy bicskát és megvágta a lábszárát. A sértett 79 éves apja segíteni próbált fiának, ám neki a combját vágta meg, majd szurkálni kezdett a felsőteste felé, s bár az öreg ügyesen védekezett, a hasa bal oldalát eltalálta. A megszúrt, idős férfinak még maradt annyi ereje, hogy felkapjon egy széket, és lecsapja vele a földön fekvő fiára támadó fiatalabb vádlottat. Utóbb a kórházban kiderült, az idősebb megtámadott ugyan csak könnyű sérüléseket szenvedett, de kevésbé eredményes védekezés esetén fennállt az életveszélyes sérülés veszélye is - míg fiát súlyos sérülésekkel ápolták. A randalírozó duó nem sokkal korábban a fiatalabb vádlott élettársát és annak két gyerekét is terrorizálta. Amíg együtt éltek, a férfi folyamatosan verte az asszonyt és a két gyereket, akik tavaly szeptemberben végül elköltöztek tőle. A megsértett férfi és apja az idén áprilisban akadtak a nyomukra, új lakóhelyükre mentek, ott megverték és késsel fenyegették a nőt és gyermekeit, akiket nem akartak elengedni – terrorjuknak végül a kiérkező rendőrök vetettek véget. A Somogy Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, míg a marcali ügyészség kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a két férfi ellen, s a Kaposvári Törvényszék az egyesített ügyekben a vádirattal megegyezően ítélte el az apát és fiát; utóbbit többszörös visszaesőként a feltételes szabadulás lehetőségétől is megfosztotta. A verdikt nem jogerős, a vádhatóság súlyosbításért, a védelem részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.