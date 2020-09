Elhalasztották a Szeged-PSG mérkőzést, már öt fertőzött játékos van a MOL-Pick kézilabdacsapatban

Megérkeztek az első tesztek eredményei.

Elhalasztották a MOL-Pick Szeged – Paris Saint-Germain mérkőzést, amelyet csütörtökön játszottak volna a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Az európai szövetség (EHF) honlapjának keddi híradása szerint a szegediek egyik játékosa megfertőződött a koronavírussal. Az esetről a klub hétfőn tájékoztatta az EHF-et, amely elrendelte a csütörtöki mérkőzés elhalasztását, mivel az egész csapatnak hatósági karanténba kellett vonulnia. A találkozó új időpontját a két klub illetékeseivel együtt jelöli majd ki az EHF. Az M4 Sport keddi, Sporthíradó című műsorában Szűcs Ernő Péter klubelnök elmondta, hogy

A második tesztelésre csütörtökön kerül sor. Hozzátette, nem tudják, hogy lejátszhatják-e a PSG elleni meccset a közeljövőben.

A Sportkórház álláspontja szerint a tünetet nem produkáló kézilabdázóknak legalább kettő, legfeljebb négy hetet, a tünetet produkálóknak pedig hat hetet kell kihagyniuk, ennyi ideig edzeniük sem szabad. Éppen ezért Szűcs Ernő Péter jelezte, nem tudja, mikor folytatódhatnak a közös gyakorlások. Az már biztos, hogy a szegediek a szombatra tervezett, Cegléd elleni bajnoki mérkőzésüket is elhalasztották, a Kielcében sorra kerülő jövő heti BL-meccs sorsa egyelőre bizonytalan. Hétfőn jelentette be a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata, hogy felnőtt csapatuk teljes kerete, a stáb tagjai, valamint a velük érintkezésben lévő munkatársak is hatósági karanténban tartózkodnak. Az edzéseket és egyéb hivatalos eseményeket felfüggesztették. Az előzményekről annyit közöltek, hogy egy, a klub szűkebb környezetébe tartozó személy koronavírus-tesztje lett hétfőn pozitív. A járványügyi előírásoknak megfelelően pedig mindenkit elkülönítettek, aki a fertőzöttel érintkezett, és letesztelik a teljes stábot.