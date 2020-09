Brit diplomáciai járművek ellen követtek el merényletet Bagdadban

Az orosz ellenzéki politikus felépülése után vissza akar térni Oroszországba.

Kómába esése óta először osztott meg üzenetet kedden az Insragramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus.

Az üzenetéhez egy fotót mellékelt, amely a kórházi ágyon ábrázolja, szájmaszkot viselő családja körében.

A Navalnijt kezelő berlini Charité kórház hétfőn közölte, hogy a politikus állapota javul és nincs már többé szüksége lélegeztetőgépre. A The New York Times úgy értesült, hogy Navalnij a felépülése után vissza kíván térni Oroszországba. A lap úgy tudja, hogy az orosz ellenzéki politikus beszélt a mérgezésről egy német ügyésszel. A The New York Times idézett egy magas rangú német biztonsági tisztviselőt is, aki szerint Navalnij mentálisan ép, teljesen tisztában van az állapotával és a történtekkel, és azzal is, hogy hol van. Jelenleg a német rendőrség őrzi a politikust a kórházban, aki a lap forrása szerint visszautasította, hogy Oroszország Németországgal közösen vizsgálja ki az ügyet. Navalnij Vlagyimir Putyin elnök egyik legismertebb bírálója, augusztus 20-án rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. A politikus a szeptember 13-i helyi választásokra készülő ellenzéki jelöltekkel találkozott és a helyi tisztségviselők korrupciós ügyeiről forgatott videókat. A repülőgép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol Navalnijt helyi és Moszkvából a helyszínre küldött szakemberek vették kezelésbe, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították tovább. Követői azt állították, hogy a politikust megmérgezték, amit az orosz szakemberek többször visszautasítottak. A 44 éves Navalnij szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg vegyifegyver-szakértői kimutatták, hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, a novicsok típusú harci idegmérgek egyik fajtájával mérgezték meg. Ezt egy francia és egy svéd laboratóriumi vizsgálat is megerősítette. Moszkva a maga részéről kifogásolta , hogy a német fél sem az orosz főügyészség, sem a Navalnijt kezelő orvosok kérésére nem szolgáltatott információt arról, hogy milyen megállapításra jutott. A méreganyagra vonatkozó bizonyítékok hiányára hivatkozva az orosz hatóságok bűnügyi nyomozást nem, csak előzetes vizsgálatot indítottak. Az mindenesetre beszédes, hogy vasárnap este zárultak a helyhatósági választások Oroszországban, amelyen a kormányzó Egységes Oroszország párt ugyan „elsöprő győzelmet” jelentett be, ámde az Alekszej Navlnij által támogatott szibériai jelöltek is „szimbolikus erejű” győzelmet arattak Novoszibirszkben és Tomszkban. A parlamenti látszatellenzéki kommunisták pedig nemcsak erősödtek, hanem meglepetésre a voksolás tisztaságát is megkérdőjelezik. A mostani megmérettetést a legtöbb elemző a jövő évi parlamenti választások főpróbájának nevezte, ebben a minőségében pedig aggasztó lehet Vlagyimir Putyin és a Kreml számára. A kormányzó Egységes Oroszország és maga Vlagyimir Putyin népszerűsége is hónapok óta zuhanórepülésben van.