Most nem önt újabb milliárdokat a turizmusba a kormány, hanem egy speciális mentőövvel próbálkozik

A koronavírus tavaszi megjelenése miatt bezuhant lakásvásárlási kedv után a nyáron ismét jelentősen – 20-30 százalékkal – megugrott a kereslet, augusztusban és szeptemberben pedig már a tavalyi szintre állt be az érdeklődések száma. Az eladás kedv ehhez képest továbbra is alacsony: az elmúlt hetekben is 10-20 százalékkal kevesebb lakást és házat hirdettek eladásra, mint egy évvel korábban. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a járvány második hulláma főként a budapesti adásvételekre lehet majd hatással, azok csökkenő száma a lakásárakat is mérsékelheti. A jelenlegi árak mellett sokan már így is csak hitelből tudnának vásárolni, de a bizonytalan helyzet miatt egyre óvatosabban adósodnak el az emberek. Erre utalnak a lakáshitelpiaci adatok: az államilag nem támogatott, piaci kölcsönökből korábban évente egyre többet folyósítottak, az idei első félévben viszont 9 százalékkal kisebb, 433 milliárd forint volt a kihelyezett összeg. A money.hu szerint ennek részben az az oka, hogy a hitelképes háztartások egy része a járvány miatti bizonytalanságban államilag támogatott konstrukcióra váltott, vagy elhalasztotta a lakásvásárlást. A bankok pedig szigorítottak a feltételeiken: van, ahol a legveszélyeztetettebb ágazatokban – turizmusban, vendéglátásban, építőiparban – dolgozókat még szigorúbban vizsgálják, és olyan adóstárs bevonását írják elő, akinek nem ilyen szektorból származik a jövedelme. Kérdés, hogyan hatna minderre Matolcsy György Új Otthon Programja, amely 0 százalékos jegybanki hitelt adna 10 éves futamidőre „zöld” otthonok építésére és vásárlására. A jegybankelnök is arra hivatkozik, hogy az erős kereslet nem találkozik erős kínálattal, a korábbi kedvezményes, 5 százalékos újlakásáfa kivezetése pedig hibás lépés volt, hiszen tovább gyengíti a kínálati oldalt, mivel így nem épül több lakás. A hétfőn egy cikkben bedobott javaslatban még sok a homályos részlet, az viszont kiszámolható, hogy ezen hitelek jóval olcsóbbak, mivel – a Bankmonitor kalkulátora szerint – a legkedvezőbb 10 éves futamidejű lakáshitel is 3,24 százalékos induló kamaton érhető el, és a családok otthonteremtési kedvezménye (csok) mellé igényelhető támogatott hitelnek is 3 százalék a kamata. A havi törlesztőrészlet viszont csak azonos futamidő esetén lenne kisebb, márpedig a Matolcsy György által javasolt 10 évnél hosszabb időre, akár 30 évre is fel lehet venni egy lakáshitelt. Ebben az esetben pedig a havi részlet utóbbiaknál lenne több tízezer forinttal kevesebb. Összességében azonban a kamatmentes kölcsönre kellene visszafizetni a legkevesebbet: 10 millió forint hitelösszegnél akár 4-5 millió forintot is meg lehetne takarítani. Ha pedig a lakosság olcsón juthat finanszírozáshoz, az ismét felfelé hajthatja a lakásárakat, mint ahogy történt az a csok esetében is. Igaz, nem olyan látványosan, mint ahogy azokat az 5-ről 27 százalékra ugró áfa emelte.