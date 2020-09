Jogerősen életfogytiglant kapott a csengelei gyilkosság elkövetője

Kést vásárolt, fenyegető leveleket írt és többeket is megbízott a gyilkossággal.

Emberölés előkészületének bűntette miatt jogerősen két év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla szerdán egy nőt, aki több embernek is megbízást adott az őt korábban elítélő bíró megölésére

– tájékoztatta a táblabíróság szóvivője az MTI-t. Az állami hírügynökség tájékoztatása szerint Ferenczy Tamás elmondta, hogy az ítélettel helybenhagyta a másodfokú bíróság az első fokon eljáró Győri Törvényszék ítéletét. A nő feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A nőt korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt ítélték el. Legutolsó börtönbüntetéséből tavaly februárban szabadult. Ekkor határozta el, hogy a jogerős büntetést kiszabó bírói tanács elnökét megöli. A nő tavaly augusztusban többször is megfigyelte a bírót, majd szeptemberben fenyegető levelet küldött neki a törvényszékre.



A vádlott egy 9,6 centiméter pengehosszúságú kést is vásárolt és több embernek is megbízást adott Veszprémben a bíró életének kioltására.

A vádlott végül tavaly szeptember 14-én bejelentette a rendőrségen emberölési szándékát. A Győri Ítélőtábla bírói tanácsa egyetértett a törvényszék bizonyíték értékelésével, azzal, hogy a fenyegető levél megírása, a kés vásárlása, a sértett megfigyelése és mások emberöléssel való megbízása megvalósítja az emberölés előkészülete bűntettet. Az indoklás szerint a vádlott elszánta magát a bűncselekmény elkövetésére, szándékának komolyságát pedig a sértett szemszögéből kell megítélni. Alaptalanul védekezett azzal a vádlott, hogy elállt volna az elkövetéstől, mert még az első gyanúsítotti kihallgatása során is az emberölési szándékát hangsúlyozta. Nem fogadta el a másodfokú bíróság azt az érvet sem, hogy a vádlott csak börtönbe akart kerülni a gyógykezelése folytatása érdekében, mert többszörös visszaesőként ezt egy bolti lopással is megtehette volna. Ráadásul a letartóztatása ellen is tiltakozott. A Büntető Törvénykönyv szerint előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

Vagyis olyan hétköznapi magatartások kerülnek adott esetben - a szándék miatt - büntetőjogi hatály alá, amelyekért alapvetően nem lehetne senkit sem lehet felelősségre vonni.

Jelen esetben az emberölés előkészületéért akár öt év börtönt is kaphatott volna.