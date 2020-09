Kevesebb üzletben lehet bankkártyával fizetni

Többször és többet fizettek a vásárlók a koronavírus hatására a webáruházakban, amelyek közül egyre több fogad el bankkártyát. A készpénzfelvétel viszont bezuhant.

A koronavírusjárvány hatására nem hogy nőtt volna, de még csökkent is azon helyek száma, ahol bankkártyával lehet fizetni – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb pénzforgalmi adataiból. Eszerint ugyanis az idei második negyedévben – tehát éppen a vírus miatti korlátozások időszakában – 2 ezerrel kevesebb, mindössze 112 304 fizikai kereskedői helyen fogadtak el bankkártyát. Ez 2018 második negyedéve óta a legalacsonyabb szám, ami egyrészt azért meglepő, mert a járványos helyzetben a WHO a készpénzmentes fizetést ajánlja, másrészt januártól az összes, online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek és szolgáltatónak biztosítania kell majd ügyfelei és vásárlói számára az elektronikus fizetés lehetőségét. Az internetes kereskedelemben viszont 6 százalékos bővülés után immár több mint 15 ezer webáruházban lehet bankkártyával fizetni. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2015 óta megduplázódott az internetes kártyaelfogadóhelyek száma. A jegybank szerint a már korábban megkezdődött bővülést tovább táplálhatta a különböző házhozszállítási szolgáltatások és a webshopok koronavírus-járvány miatti, egyre gyorsuló térnyerése. Az MNB adatiból az is kiderül, hogy bár kevesebb – hagyományos, azaz nem online – boltban lehet kártyával fizetni, a fizikai kereskedői elfogadóhelyeken üzemelő POS terminálok száma csekély mértékben tovább bővült, számuk 152 343 volt a második negyedévben. Vagyis ott, ahol már elfogadnak kártyát, egyre több terminált üzemelnek be. Ezek 89 százalékán pedig érintéssel is lehet fizetni. A koronavírus-járvány hatására egyébként jelentős visszaesés történt a legtöbb fizetési mód forgalmában, és a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlási forgalom korábbi dinamikus bővülése is megtorpant. A tranzakciók értéke ugyan még 9 százalékkal nőtt éves alapon, a száma viszont több, mint 3 százalékkal csökkent. Vagyis az emberek kevesebbszer vásároltak: a hazai kártyákkal összesen 236 millió vásárlási tranzakciót bonyolítottak 2 018 milliárd forint összértékben. Az MNB szerint valószínűsíthető, hogy a készpénzes vásárlási forgalom még ennél is jelentősebb mértékben esett vissza, így az elektronikus fizetések aránya nagyobb mértékben emelkedhetett. Ezt támasztja alá az is, hogy jóval kevesebbszer és kevesebb készpénzt vettek fel, mint egy éve. Itthon darabszám tekintetében 23, a felvett készpénz értékét nézve 13 százalékos volt a csökkenés, külföldön 47, illetve 37 százalékos volt a visszaesés. Pénzforgalmi szempontból a járvány egyértelmű nyertesei a webáruházak voltak, hiszen az internetes vásárlások száma és értéke mind belföldi, mind külföldi viszonylatban jelentősen nőtt. Előbbi esetében a tranzakciószám 43, az érték közel 50 százalékkal bővült éves alapon, a határon átnyúló tranzakciók tekintetében pedig 18 és 12 százalékos volt a növekedés. A kártyás vásárlások közül minden ötödik így már online tranzakció volt, az értéket nézve pedig 27 százalékot tettek ki az online vételek.