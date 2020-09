Nem kell bajlódnia a karanténnal az ír kormánynak

Negatív lett a tünetes miniszter tesztje.

Mégsem kell karanténba vonulnia az ír kormánynak, miután a gyanús tüneteket mutató miniszternek végül negatív lett a koronavírus-tesztje

– jelentette az ír média kedden késő este a kormányszóvivőre hivatkozva. Az MTI emlékeztetett, korábban elővigyázatosságból korlátozták az ír kormány minisztereinek mozgását, és azt tervezték, hogy távmunkában látják el feladataikat, miután Stephen Donnelly egészségügyi tárcavezető koronavírus-fertőzésre utaló tünetekkel megbetegedett. Micheál Martin kormányfő azt is közölte kedden, hogy a törvényhozás is várhatóan felfüggeszti működését egy hétre. A miniszter negatív teszteredménye következtében viszont ezekre a lépésekre nem lesz szükség – közölte később az ír kormány szóvivője. Írországban kedden jelentették be a korlátozások új, ötfokozatú rendszerét. A fertőzöttek számának emelkedése miatt elhalasztották a dublini bárok újranyitását és a nemzetközi utazásokra vonatkozó szigorítások feloldását is – írja az állami hírügynökség. Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy kedden még úgy nézett ki, karanténba vonulnak az ír kormány miniszterei, a törvényhozás pedig egy hétre felfüggeszti működését, miután Stephen Donnelly egészségügyi tárcavezető megbetegedett.