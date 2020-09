Felakasztaná vagy kémiailag kasztrálná az erőszakolókat a pakisztáni kormányfő

A költségvetési forrásokat meg kell védeni a csalással és a korrupcióval szemben, erről nincs mit tárgyalni — fejtette ki Ursula von der Leyen az unió helyzetéről tartott szerda reggeli beszédében. Az Európai Bizottság elnöke 75 perces felszólalásában részletesen vázolta az EU jövőjére vonatkozó brüsszeli terveket a külpolitikai döntéshozataltól a migráció kezelésére vonatkozó javaslatokig.

Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben tartott beszédében egy sor jogszabályi javaslat előkészítését jelentette be, amelyek szorosabb, összehangoltabb együttműködést tennének lehetővé a tagállamok között. Közölte, hogy a jövőben növelni szeretnék az egészségügyre fordítható költségvetési forrásokat és kibővíteni a közösség hatásköreit a közegészségügy terén. Jelezte, hogy az Európai Bizottság hamarosan jogszabályi javaslatot fog készíteni az európai minimálbérről, hogy mindenki tisztességes és méltányos jövedelmet élvezzen. Az elnök hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak világos stratégiája van a világjárvány következményeinek leküzdésére, soha nem látott pénzügyi támogatást fog nyújtani a munkahelyteremtésre, a pandémia utáni helyreállításra, a gazdaság zöld és digitális átállására. Hosszan érvelt a közösség becsvágyó klímacéljai, a károsanyag-kibocsátás tíz éven belüli 55 százalékos csökkentése mellett. Technológiai és infrastrukturális beruházásokat ígért a digitalizáció elősegítésére. Von der Leyen védelmébe vette a multilaterális intézményi rendszert, kiállt a nyitott kereskedelem, a tisztességes és méltányos globalizáció mellett. Sürgette, hogy a külpolitikai döntéseket többé ne kössék a tagállamok egyhangú beleegyezéséhez, különösen, ha emberi jogsértések elítéléséről van szó. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy készül a globális emberi jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását kezdeményező uniós törvényjavaslat, az EU-s Magynitszkij-törvény. Bejelentette azt is, hogy az általa vezetett testület cselekvési tervet fog kidolgozni az elharapózó rasszizmus ellen, és egy páneurópai lista összeállítását kezdeményezi a gyűlöleten alapuló bűncselekményekről. A bizottsági elnök határozott szavakkal ítélte el az LMBTI közösség elleni fellépéseket, a “melegmentes” zónák létrehozását Lengyelországban, és jelezte, hogy olyan jogszabályt fognak az asztalra tenni, amely a családi kapcsolatok kölcsönös elismerésére kötelezné a tagországokat. A német kereszténydemokrata politikus felszólalása vége felé szólt a jogállam EU-n belüli védelmének szükségességéről, megemlítve, hogy az Európai Bizottság még a hónap vége előtt közzéteszi a tagállamok ebbéli teljesítményéről készült jelentését. Von der Leyen szerint az értékelések arra jók, hogy korai szakaszukban feltárják a problémákat, amelyekről azután az unió három intézménye kiterjedt vitákat folytathat. “A költségvetési forrásokat meg fogjuk óvni a csalások, az összeférhetetlenség és a korrupció ellen, erről nincs mit tárgyalni” — jegyezte meg a jogállamot az uniós kifizetésekhez kötő jogszabályi javaslatról. A bizottsági elnök kiért arra is, hogy hamarosan előállnak a migráció kezelésére vonatkozó javaslataikkal is. “Emberséges megközelítést” ígért, megerősített határvédelmet, az EU területén illegálisan tartózkodó külföldiek gyorsított kitoloncolását, legális bevándorlási csatornákat és közös szolidaritást azon a tagállamok iránt, amelyeket a legjobban sújt a bevándorlási hullám.