Vasárnap ismét időközi választások lesznek országszerte

Lemondások, halálozások miatt tartanak több településen voksolást, és van, ahol most pótolják a járvány miatt tavasszal elmaradtakat is.

Hat településen tartanak szeptember 20-án vasárnap időközi önkormányzati választásokat. A helyi választási irodák jelezték, járványügyi szempontokból is felkészültek: a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítő lesz, a szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek. Ugyanerre és sorban állás esetén a 1,5 méteres távolság betartására, továbbá saját toll használatára kérik a választópolgárokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben polgármestert választanak, mert a kisvárost eddig vezető független Dolányi János lemondott posztjáról. A választást eredetileg májusban tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a voksolás elmaradt. Most vasárnap hét független jelölt indul a tisztségért. A szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vattán polgármestert és négytagú képviselő-testületet választanak, miután a képviselő-testület júniusban feloszlatta magát. Ezt azzal indokolták, hogy a tavaly októberi önkormányzati választás előtt Korán István Attila polgármester-jelölt elhunyt, az egyedüli jelölt, Vas Béla nem lépett vissza, így elmaradt a „verseny”. Az új választáson öt független jelölt pályázik a polgármesteri posztra, a négy képviselői helyért pedig 18-an indulnak. A Bács-Kiskun megyei Izsákon szintén polgármester választanak vasárnap, miután a település októberben megválasztott vezetője, Kutas Tibor (független) júniusban lemondott. Az időközi választás érdekessége – amint azt a Népszava is megírta –, hogy azon kormánypárti jelöltként újra indul Mondok József korábbi polgármester, aki ellen a helyi vadászház beruházása miatt jelenleg is büntetőper zajlik, költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Ellenfele lesz egy független jelölt is. Ugyancsak Bács-Kiskun megyében, Kalocsa 7. számú önkormányzati egyéni választókerületében is időközi választás lesz. Az eddigi kormánypárti képviselő, Jánosi György márciusban lemondott. A pozícióért most négyen indulnak.



A Pest megyei Ráckevén is helyi időközi képviselőválasztás lesz az 5. és a 6. számú önkormányzati egyéni választókerületben lemondás, illetve halálozás miatt. Előbbi helyen egy civil szervezet, utóbbiban pedig a kormánypártok adták a képviselőt. A veszélyhelyzet miatt májusról elhalasztott időközi voksoláson mindkét választókerületben hat-hat jelölt indul. A Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson szintén önkormányzati képviselőt választanak, mert az 5. számú választókerület tavaly októberben egy civil szervezet színeiben megválasztott képviselője, Éles András júniusban meghalt. Helyéért most négyen versengenek.