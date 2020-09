Önjáró hajóval emlékeznek a Mayflowerre

Űrparancsnokság, párja bankszámlájába az ISS-ről belepiszkáló asztronauta, összeütköző műholdak, bányászat a Holdon. Olyan esetek, amelyek jogi szabályozást követelnek.

Miközben a legnagyobb milliárdosok mindegyike az űriparba fektet, számos jogi kérdés még mindig megválaszolatlan. Kié egyáltalán az űr és vajon kit illetnek a más égitesten lévő ásványi anyagok és nyersanyagok? A kérdések mögött komoly politikai és pénzügyi érdekek állnak. Trump tavaly augusztus 27-én meghirdette az USA hadserege Űrparancsnokságának felállítását, nemrégiben pedig azt a tervezetet tette közzé, amely szerint az Egyesült Államok minden nemzetközi jogi korlátozás nélkül aknázhatná ki a világűr lehetőségeit. Az Űrparancsnokság a műholdak elleni hadműveletek ellen lépne fel, az április 6-án közzétett elnöki rendelet véget vet az eddigi jogi bizonytalanságoknak, és lefekteti egy új nemzetközi együttműködés alapjait – az amerikai elképzelések szerint. Az USA 2024-ben készül újra embert küldeni a Holdra, a Nemzeti Űrtanács, amelyet Mike Pence alelnök vezet, ezért egy olyan nemzetközi szerződésen dolgozik Artemis Accords néven, amely szilárd alapot teremt a magánvállalkozásoknak, hogy a Holdon, a Marson, vagy ezeken túl működjenek. Az elnök áprilisi rendelete kutatásra, bányászatra és az egyéb gazdasági lehetőségek kihasználására bátorítja az amerikai – és külföldi – cégeket. A szöveg visszautasítja, hogy az egyes államoknak az égitesteken folytatandó tevékenységét szabályozó 1979-es „Hold egyezményt” bárki úgy értelmezze, miszerint az valamiben is korlátozná az Egyesült Államokat. Ez utóbbi látszólag felesleges kikötés, mivel azt az USA nem írta alá és a kongresszus értelemszerűen nem is ratifikálta. A szerződés a világűr kincseinek békés, környezettudatos, közös, minden ország számára hasznot hozó kiaknázásáról szól, amiről az amerikai vélemény kezdettől fogva az volt, hogy fékezné a profitérdekelt magánvállalkozások részvételét. Ehhez az egyezményhez csupán 18 ország csatlakozott, és egy sem az emberi űrrepülést megvalósító vagy azt tervező államok közül.



A világűrrel kapcsolatos felfedezési, technológiai, gazdasági és más kérdéseket jelenleg az UNOOSA (az ENSZ Világűr Hivatal) nevű szervezet koordinálja. Ezen belül külön testület foglalkozik a jogi kérdésekkel, amelynek neve a Világűr Békés Felhasználásának Hivatala (COPUOS). A bizottság 1967-től 1984-ig öt nemzetközi szerződést hozott össze. Az első a legismertebb és a legtöbbet idézett, amely szerint a Föld légkörén túli térség, beleértve a Holdat és más égitesteket, nem lehet tárgya nemzeti kisajátításnak sem szuverenitás kinyilatkoztatása, sem felhasználás, vagy elfoglalás alapján. A másik legfontosabb pontja, hogy eltiltotta a tömegpusztító fegyvereknek a világűrben és más égitesteken való elhelyezését. Az 1984-es egyezmény pedig azt mondja ki, hogy a Hold az emberiség közös kincse, és nemzetközi „parancsnokságnak” kell felügyelnie a kiaknázását, ha erre sor kerül a jövőben. Az új amerikai tervezet az 1967-es szerződés bizonytalanságait célozza tisztázni, az ugyanis korlátot emel a „nemzeti kisajátítás” és szuverenitás elé. Az új rendelet elveti ezt: a világűr törvényesen és fizikai mivoltában az emberi tevékenység egyedülálló birtoka, és az USA nem úgy tekint rá, mint globális közös vagyonra. Az Artemis Accords „biztonsági zónák” felállítását javasolja a nemzeti Hold-állomások körül, ami nem engedné, hogy a közelükben más országok tevékenykedjenek, vagy bányásszanak. Az egyenlőség elve tehát sérülne, ugyanúgy, mint a másik javaslat szerint, amely a lelőhelyeket, bányákat nemzeti tulajdonba adná. Az oroszok azonban nem partnerek az Artemis-javaslatokban, már csak azért sem, mert a Pentagon egyre ellenségesebbnek tekinti Moszkvát bizonyos műholdak kémtevékenysége miatt. Az USA az ENSZ megkerülésével keres szövetségeseket a szerződés megkötéséhez. A Holdon bányászó Jeff Bezos, a Marson lakótelepet álmodó Elon Musk, vagy Richard Branson és a Virgin Galactic képe még messze van, de a Föld körül összeütköző, meghibásodó, vagy űrszemét által megsérülő műholdak története már valóság. 1977-ben egy szovjet műhold tönkre ment és radioaktív anyagot szórt szét Kanada felett. Az ország hat millió kanadai dollár kártérítést kért, végül megegyeztek 3 millióban. Az első eset, hogy műholdak ütköztek össze – nem műhold-törmelék karambol történt - 2009 januárjában volt, az Iridium 33 kereskedelmi műhold és egy már működésképtelen orosz hadi távközlési műhold, a Kozmosz-2251 találkozott, 2000 darab nagyobb törmelék keletkezett. Idén januárban két, már használhatatlan műhold csak hajszál híján kerülte el az ütközést.



A fentebb említett öt szerződés közül, az 1972-es felelősség egyezmény szabályozza az űrobjektumok által okozott balesetek jogi eljárásait. A baj csak az, hogy nem tisztázza, mi az űrbéli objektum, kérdés, vajon a törmelékek, amelyek milliószámra keringenek a Föld körül, közéjük tartoznak-e, de még azt sem definiálja, mit takar a felelősség. Egyelőre a problémák megoldásra várnak. Az asztronauták a saját országuk joghatósága alá tartoznak mindaddig, amíg tevékenységük nincs kihatással egy másik országbeli űrhajósra

Az első igazi űrben elkövetett bűntett

Tavaly augusztusban Anne McClain párja, Summer Worden, akivel összeveszett, megvádolta azzal, hogy engedély nélkül belenyúlt bankszámlájába. McClain a NASA űrhajósa, és hat hónapos küldetését töltötte a Nemzetközi Űrállomáson, s mint kiderült, onnan lépett be a netbankba. Volt hozzáférése a számlához, és csak azt akarta ellenőrizni - fentről -, rendben vannak a pénzügyek. Summer Worden személyazonosság-lopás és a privát pénzügyi adatokhoz való illegális hozzáférés miatt tett panaszt a NASA főügyészénél. A problémát a két fél válási procedúrája és az elhelyezési per okozta. A Nemzetközi Űrállomás egy olyan szerződés alapján működik, amelyet Oroszország, Japán, Európa, Kanada és az USA kötött. Ha valaki bűnt követ el az ISS-en, az az ország, amelynek polgára, jogosult a bíráskodásra, hacsak másik ország nem érintett. A McClain-ügy tehát az USA bíróságára tartozik, ha egyáltalán bűneset történt, de mi történik akkor, ha majd a nem is olyan távoli jövőben egy űrturista ellopja egy másik óráját? Melyikük törvényeit kell alkalmazni? És mi lesz, ha az USA, amely Trump szerint, Space Force (Űr Haderő) felállítására is készül, valóban megteszi azt?