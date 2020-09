Mégsem reptéren, hanem szibériai szállodai szobájában mérgezhették meg Navalnijt novicsokkal

A hotelben talált vizespalackon, amelyből az orosz ellenzéki vezető ihatott, egy német laboratórium mutatta ki az idegméreg nyomait.



Bár korábban azt gondolták, hogy a reptéren csempészhettek idegmérget Alekszej Navalnij teájába, stábja most azt mondja, hogy tomszki szállodai szobájában hagyott üres vizespalackján találtak Novicsok-nyomokat – vette át a 444.hu a Reuters hírét. A legismertebb orosz ellenzéki augusztus 20-án, a Tomszkból Moszkvába tartó repülőn lett rosszul, és került kórházba. Onnan Németországba szállították, ahol a vizsgálatok során arra jutottak, hogy Navalnij mérgezés áldozata, és ugyanazzal az idegméreggel mérgezhették meg, amivel az orosz katonai hírszerzés Angliában merényletet kísérelt meg a visszavonult kettős ügynök, Szergej Szkripal ellen. Navalnij stábja most az Instagramon tett közzé videót arról, hogy miután rosszul lett, a stábja gyorsan átkutatta a hotelszobáját.

„Úgy döntöttünk, hogy mindent begyűjtünk, ami akár csak kicsit is segíthet a németországi doktoroknak. Az elég nyilvánvaló volt, hogy Oroszországban nem fogják tisztességesen kivizsgálni az esetet” – mondták.

Be is számoltak arról, hogy két héttel később egy német laboratórium Novicsok-nyomokat is talált a szobából begyűjtött egyik palackon. Ennek alapján arra következtettek, hogy Navalnijt már ott, a szállodában megmérgezték. Oroszország eleinte azzal utasította vissza az ügyben a nyomozást, hogy amíg nem bizonyított a mérgezés, addig nincs is mi miatt nyomozni. Az orosz hatóságok tétlenségére tekintettel Németország most a hágai székhelyű OPCW--től, a globális vegyi ügynökségtől kért segítséget a feltételezett mérgezés kivizsgálására. Ők mintákat vettek Navalnijtól, hogy szaklaboratóriumaikban megvizsgálják. Amint azt a Népszava is megírta, hétfőre már Svéd és francia vizsgálatok is kimutatták az idegmérget Navalnij mintáiban.