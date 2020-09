Dühös buszsofőr ütött le egy rendőrnőt a letenyei határátkelőben

Bántalmazták, megalázták és éheztették a gyerekeket.

Másfél, illetve két év börtönbüntetésre ítélték azt a mohácsi nőt és férfit, akik a nevelésükbe vett három gyermeket bántalmazták, elhanyagolták és érzelmileg kihasználták – közölte a Pécsi Törvényszék csütörtökön az MTI-vel. A Mohácsi Járásbíróság kedden meghozott nem jogerős ítéletéről azt írták, a vádlott házaspár tagjai nevelőszülőként 2016 és 2017 nyara között

A vádlottak a gyerekeket szolgasorban tartották, illetve velük rendszeresen nem az életkoruknak megfelelő munkát végeztettek; nem biztosítottak számukra megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet, nem öltöztették őket az évszaknak megfelelően, alapos tisztálkodásukat nem tették lehetővé, érzelmileg elhanyagolták őket. Mint a bíróság tájékoztatásából kiderült, a gyerekeket rendszeresen seprűvel, nadrágszíjjal vagy puszta kézzel verték, majd több napig nem engedték iskolába, illetve óvodába, nehogy fény derüljön a bántalmazásokra. Az egyik gyermek osztályfőnöke végül egy alkalommal észrevette a bántalmazás nyomait, és értesítette a gyámhatóságot. A vádlottakat a bíróság másfél, illetve két év börtönbüntetésre ítélte, mert a felügyeletük alatt álló három kiskorú sértett neveléséből, gondozásából eredő nevelőszülői kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel mindhárom kiskorú sértett testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan veszélyeztették. A vádlottak és védőjük fellebbezett az ítélet ellen felmentés, illetve a büntetés enyhítése miatt, míg az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati kérelem esetleges bejelentésére, így az ítélet nem jogerős. A Pécsi Törvényszék közleményéből kiderül az is, hogy az asszony, B. J. A. volt az elsőrendű vádlott, őt ítélték halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönre és 4 évi közügyek gyakorlásától eltiltásra 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt. Férjét pedig B. S. másodrendű vádlottat 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt – halmazati büntetésül – 2 év börtönre és 4 évi közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte a törvényszék. Az asszonyt emellett eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. A nő 2011 decemberétől látott el nevelőszülői feladatokat, férje a szabadsága alatt helyettesítette őt. A 2005-ben született T. K. kisfiú, mint nevelésbe vett gyermek 2011. december 20-tól, míg a 2010-ben született B. K. és a 2011-ben született B. J. kislányok 2012. október 15-én kerültek a házaspárhoz. A vádlottak a két közös kiskorú gyermeküket is nevelték. A bíróság azt írta, hogy két nevelt gyereknek, T. K.-nak és B. K.-nak kellett maró hatású anyagokkal, vegyszerekkel, védőfelszerelés nélkül a házban található fürdőszobát és mellékhelyiséget takarítani. A kisfiút kényszerítették a családon belüli „alja munka” elvégzésére is: neki kellett a vádlottak saját gyermekei után a WC-t lehúzni, illetve a házhoz tartozó udvart minden reggel, még az iskolába indulása előtt felsöpörni és a kutyapiszkot összeszedni. Ezen kívül ő vásárolt be minden reggel az egész család részére még az iskolába indulás előtt. Ha T. K. a rá bízott feladatokat nem a vádlottaknak megfelelő módon végezte el, különböző büntetésekben részesítették, így például előfordult, hogy fakockákon kellett térdelnie vagy nem engedték meg, hogy az édesanyjával telefonon kapcsolatot tartson. A vádlottak saját maguknak és gyermekeiknek bőségesebb, minőségibb étkezést és élelmezést biztosítottak, mint a nevelt kicsiknek. Emiatt a gyerekek rendszeresen éhesen érkeztek az iskolába és az óvodába. A kislányok már más nevelőszülőnél, a kisfiú pedig gyermekotthonban van. Az asszony nevelőszülői jogviszonyát 2017. június 12. napján azonnal hatállyal megszüntették.