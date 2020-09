Kissé lehűl az idő hétvégére, de így is sok lesz a napsütés

Véget ért az országos gyűjtés, Hadházyék azonban újabb harcra hívnak, százezer embert várnak az MTVA elé.



Összesen 260 ezer üres, anonim módon beküldött vagy begyűjtött konzultációs ívet kapott Hadházy Ákos és Szél Bernadett, akik országos gyűjtéssel tiltakoztak a párbeszédnek beállított kormánypropaganda ellen – akciójukban pedig az összes ellenzéki párt és számos civil aktivista is besegített. Az íveket csütörtökön népes társaság vitte fel a Budai Várba: Szél Bernadették szétosztották segítőik között az íveket, amiket aztán a Karmelita Kolostorhoz cipeltek. A Magyar Hang idézi Hadházy Ákost, aki szerint a begyűjtött konzultációs lapokból ők maguk – vagyis a TITA Alapítvány – közvetlenül 105 ezer darabot kaptak, az utcán 85 ezret gyűjtött a Momentum, 52 ezret az MSZP, tízezret a Jobbik, de a DK-s aktivistáktól is kaptak íveket, igaz utóbbi párt központilag nem gyűjtött.

Sajtótájékoztatóján Hadházy üdvözölte a sajtó és a propagandasajtó képviselőit is, majd arról beszélt: a közös gyűjtéssel és akcióval megmutatták a miniszterelnöknek, hogy

az íveket nem egy Soros-féle háttérhatalom, hanem hús-vér emberek adták le és gyűjtötték össze – olyanok, akik változást akarnak, és tesznek is azért.

Szerinte a kormány egyszerűen „behazudta”, hogy eddig 1,8 millió konzultációs ívet küldtek nekik vissza a járványhelyzettel kapcsolatban – ők is állíthatnák, hogy 18 milliót kapták, de nem viccelnek. A több százezer ív ugyanis világos jelzése annak, hogy tömegeknek lett elege a kérdéseknek beállított agymosásból, 260 ezren nem sajnálták a fáradságot, postaköltséget, hogy nemet mondjanak a propagandagépezetre.



Százezer embert hívnak az MTVA elé

A politikus hozzátette: a harcot nem adják fel, a küzdelmet folytatják.

A következő cél: elérni a köztévé igazgatójának menesztését, Hadházy október 23-ára százezer tüntetőt invitált a közmédia óbudai, Kunigunda utcai székháza elé.

Hozzátette, most nem hős hadvezérekre kell várni, hanem egyénileg kell megtenni sok kis lépést – és órákra blokkolni az MTVA épületét. Ezt már komolyan venné szerinte a miniszterelnök is, aki „csak az erőből ért”.

„Nem kell megijedni ezektől az emberektől”

Szél Bernadett szerint az ívgyűjtési akció megmutatta, hogy létezik egy pártok feletti együttműködés, egy olyan Magyarország, ami nem akar birkaként konzultálni a kormánnyal. Arról is beszélt, hogy – miután Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos többször is azt állította, Szélék jogsértően gyűjtik az íveket – személyesen ment be a Péterfalvi irodájába, és bizonyította be neki: az anonim ívgyűjtés törvényes. „Be kell menni az oroszlán barlangjába, nem kell megijedni ezektől az emberektől” – mondta Szél Bernadett, ugyanakkor megemlékezett azokról is, akik féltek: akik maszkban, napszemüvegben, baseball-sapkában merték leadni csak a kapott íveket valamelyik gyűjtőponton.

Azt is elmondta, a kormány nem engedi be őket abba a raktárba, ahol a nemzeti konzultációs íveket tárolják, pedig írtak és telefonáltak is ez ügyben Rogánéknak. Ez Szél szerint gyávaság.

Nunkovics: profibbnak kell lenni a következő alkalommal

A sajtótájékoztatón több párt képviselője is felszólalt. A Párbeszéd részéről Kocsis-Cake Olivio állt az aktivisták elé: mint mondta, jó hogy sokan fotózzák a több mint 260 ezer nyomtatványt, mert holnap a kormánymédia honlapjain az szerepel, hogy csak pár tucat ívet gyűjtött az ellenzék. Emlékeztetett rá, hogy idáig egyetlen ellenzéki népszavazási kezdeményezés se ment át a Nemzeti Választási Iroda szűrőjén – de azokon szerinte elbuknának az ívek didaktikus kérdései is. Nunkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezetője pedig azt mondta, a mostani eredmények is biztatóak – de ennél profibbnak kell lenni, mert a kormány 2022-ig biztosan több konzultációs kampányt is indít majd, és ezek alkalmával még több ívet kell majd gyűjteni.



2022 történelmi kihívás lesz, az ilyen akciók egy-egy lépcsőfokot jelentenek a diktatórikus rendszer lebontásához vezető úton – fejtegette Nunkovics.

Kukában végezték a kormány kérdései

Az akció végén Hadházy Ákos bejelentette: s zelektív hulladékgyűjtő autót rendeltek fel a Várba, és segítőit arra kérte, hogy az összegyűjtött íveket együtt dobják majd a kukás kocsi tartályába.

A papírok után a képviselők kilónkénti pár forintot kapnak majd, ezt azonban Hadházy ígérete szerint kiegészítik, és az összeget a rászorulóknak adják, hogy legalább legyen haszna is a sok hazugságnak.