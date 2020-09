Drámáról írnak Zágrábban: nehezen emésztik meg az FTC győzelmét Horvátországban

A román sportsajtó szerint a magyar miniszterelnök jóváhagyásával mesés fizetésért csábítják Magyarországra a Kárpátok Maradonáját.

Bombaként robbant és a román sajtón végigsöpört a legolvasottabb és legnagyobb hírportál exkluzív vasárnapi információja, miszerint a Mol Fehérvár megkereste és igen komoly ajánlattal kecsegteti Gheorghe Hagit: az állítólagos fizetés mesés lenne, a kétmillió eurós éves kereset a térség egyik legjobban fizetett edzőjévé tenné a román nemzeti ikont. A lap értesülése szerint a tervezett kontraktus Orbán Viktor miniszterelnök személyes kívánsága volt. Hagi Románia megkerülhetetlen közszereplője: ikonikussága nem mérhető semelyik magyar sportolóéhoz, hiszen Hagi a világfutball elismert alakjaként a sportág topklubjaiban szerzett elismerést az országnak. A most 55 éves egykori focista 125-ször szerepelt a nemzeti válogatottban, játékosként pedig a Real Madrid mellett a másik gigaklub, a Barcelona szurkolóit is rajongásig magába bolondította. Nem mellékesen a török topcsapatban, a Galatasarayban is rúgott 78 gólt levezetésképpen. Ilyenformán Hagi bármit csinál (vagy nem csinál), az nagy port kavar Romániában: hozzá fogható kedvenc nincs az országban. Vagyis óvatosan kell bánni az információk valódiságtartalmával: annyi azonban az általunk megkeresett román újságírók és szakemberek szerint biztos, hogy Hagi a napokban valóban kapott egy komoly ajánlatot. Hagit megpróbálta elérni a Népszava, de egyelőre nem sikerült megszólaltatni, ahogy egyik forrásunk fogalmazott, „a Kárpátok Maradonáját nem olyan egyszerű utolérni”. Hagi a román sajtóban sem nyilatkozott eddig az állítólagos magyar megkeresésről. A Gheorghe Hagi Akadémia sajtófőnöke, Sorin Teodoreanu a Népszava kérdésére azt mondta, „nem biztos, hogy igaz a hír, amelyet én is láttam a román sportsajtóban”. Megerősíteni semmiképpen sem tudta az információt, és ebben a kérdésben nem is kívánt megszólalni, mert ez „Hagi személyes ügye”. Ugyanakkor elmondta, hogy a leghíresebb román ex-focistát gyakran keresik meg és kérik fel együttműködésre különböző külföldi klubok, azt viszont kérdésünkre sem kívánta kommentálni, hogy ezek között szerepel-e a Fehérvár ajánlata. Gheorghe Hagi idejébe elvileg beleférne a magyar munkavállalás: a Sepsitől elszenvedett három gólos vereség után augusztus 2-án lemondott a Vitorul edzői posztjáról, pedig 2014 szeptembere óta ült a csapat kispadján. Munkája igen sikeres volt, vezetése alatt román bajnokságot, kupát és szuperkupát is nyert a csapat. Lemondásakor úgy fogalmazott, a továbbiakban az általa alapított és a nevét viselő akadémiánál folytatja munkáját, és az utánpótlás nevelésre fókuszál. A Hagi Akadémia 2009-ben alakult, és a felcsúti modellel szemben nem közpénzből, hanem kifejezetten Hagi magánbefektetéséből jött létre. Az akadémia hatékonysága sem vethető össze a felcsútiéval, hiszen a Hagi-iskola ontja magából a tehetségeket, az összes korosztályos válogatottban az ő tanítványai vannak többségben. Nem lenne meglepő tehát, ha a magyarországi megkeresés nem is annyira a Fehérvár NB I-es csapatától, hanem a felcsúti fociakadémiától érkezett volna. Ott már régi és kezelhetetlen problémát jelent az alacsony hatékonyság, amit néhány éve az utánpótlás-nevelés átvilágítására szakosodott, és nemzetközileg is elismert belga Double Pass szóvá tett. Ezt igazolja például, hogy a nyári igazolások között egyetlen akadémiai növendék sem kapott helyet, helyettük három külföldi és egy külföldről igazolt magyar érkezett a Fejér megyei csapat első osztályú keretébe. Gica Popescu – Hagi egykori csapattársa, barátja, egyben sógora, a román foci virágkorának másik nagy sztárja – a ProSportnak elmondta: Hagit állandóan jó ajánlatokkal bombázzák külföldről, és meggyőződése, hogy egy kis pihenő után külföldön fogja folytatni az edzősködést. Tudomása szerint barátja nemrég egy külföldi sztárcsapat ajánlatát utasította vissza, a klub nevét azonban nem árulta el. Gheorghe Hagi korábban azt mondta, amikor Orbán Viktor vendége volt Magyarországon, a miniszterelnökkel folytatott beszélgetés lenyűgözte. Akkor szó szerinti fordításban ezt nyilatkozta a román DigiSport Tv Különkiadás című műsorában: „Orbán Viktor miniszterelnök úr vendége voltam Magyarországon. Azt mondta, hat területre tekint kiemeltként, ezek egyike a sport: nem csak azért, mert kedveli a sportot, hanem, mert azt szeretné, ha Magyarország újra olyan jelentős tényező lenne a sportban, mint a hatvanas években volt. Azt mondta nekem: »Ezért odamegyek a multikhoz, és azt kérdezem: üzletelni szeretnél az én országomban? Rendben, de akkor támogatod majd például a Győrt, építesz sportpályákat, klubokat«. A mi akadémiánk is partneri kapcsolatban áll a Puskással, sokat járunk oda. Egy fantasztikus stadion van ott” – olvasható a 2019 márciusában adásba került tv-műsor mai napig elérhető leiratában. Úgy tudjuk, Orbán Viktor eddig legalább kétszer hívta meg és találkozott személyesen Gheorghe Hagival: először hét éve, legutóbb pedig az imént idézett interjú előtt, tavaly márciusban.