Nem fizet az állam Iványiéknak, de a tartozást azért behajtaná

A józsefvárosi Dankó utca látszólag a szokásos képét mutatta csütörtök kora este: hajléktalanok várták, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület fenntartásában lévő szállás kinyissa kapuit. Viccelődtek egymással, sejtelmük sem volt, hogy veszélybe került az őket befogadó intézmény működése. „Szerencsétlenek, nem tudom, mi lesz velük” – rázta a fejét a szomszédos Wesley János Lelkészképző Főiskola portása. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze lapunknak elmondta, hogy a MÁV-telepi iskolájukból a Nemzeti Közművek emberei már elvitték a gázórát, és most ugyanezt akarták tenni a Dankó utcában is. „Nem engedtük nekik. Erre azzal kezdtek fenyegetőzni, hogy visszajönnek éjszaka” – idézte fel a történteket a lelkész.

Iványi Gábor közlése szerint a „közművesek” azt is kilátásba helyezték, hogy amennyiben nem tudnak bejutni, akkor az utcán feltörik az aszfaltot, lekapcsolják a gázt, a munka költségeit pedig „kifizettetik velünk”. Így az egyház központja, a főiskola, valamint az egyesület hajléktalanokat ellátó intézményei – közöttük kórház, óvoda – gázszolgáltatás nélkül marad.

Iványi Gábor elismerte, hogy valóban jelentős tartozásokat halmoztak fel, de – hangsúlyozta – ez kizárólag annak a következménye, hogy vallási közösségét az állam jogsértően megfosztotta egyházi rangjától és az ezzel járó forrásoktól. „Milliárdokkal tartozik nekünk az állam. Sokkal több pénzzel, mint amennyivel mi neki” – jelentette ki Iványi Gábor, aki közleményt is kiadott: „Legutóbb a vírusveszélyre hivatkozva, arcpirító módon csökkentették tovább a legszegényebb gyerekek javára működtetett iskoláink kiegészítő támogatását, most pedig elzárják a gázcsapot, esetleg kikapcsolják az áramot vagy a vizet, hogy térdre kényszerítsenek minket”. Iványi Gáborék riadóláncot szerveztek arra az esetre, ha a közművek emberei valóban megjelennek a Dankó utcában.