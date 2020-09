El-selejtező: Máltán nyert és továbbjutott a Fehérvár

A magyar csapat 2-1-re nyert a sokkal esélyesebb Dinamo ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében.

Korábban sosem bukott el magyar csapat ellen a Dinamo Zagreb. A korábbi tizennégy európai kupameccsén magyarok ellen csak egyszer szenvedett vereséget, de annak sem lett kiesés a következménye. Ezúttal azonban a kevesebb pénzből és gyengébb játékoskerettel rendelkező FTC 2-1-re nyert a zágrábiak ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében és bejutott a rájátszásba, ahol oda-visszavágós párharcon a norvég Molde vár a magyar bajnokra. Ennek a csatának a tétje a BL csoportkörének elérése, ha ez nem sikerül, akkor a ferencvárosiak az előző szezonhoz hasonlóan az Európa-liga főtábláján szerepelnek majd. „Dráma Budapesten” – írta a Sportske novosti című lap. „Mindent tudtunk ellenfelünkről, de azt a gólt bizony nem vártuk – idézi a Dinamo vezetőedzőjét, Zoran Mamicot a lap. – Gratulálok a Ferencvárosnak, egyben sok szerencsét is kívánunk neki a továbbiakra.” A szakember úgy vélte, Lovrencsics Gergő gólja a második percben meghatározta a találkozó alakulását. A gol.dnevnik.hr azt írta, hogy nagyon rosszul nézett ki a Dinamo a meccsen, a java pedig csak most következik, hiszen a horvátoknak még az El-csoportkörbe jutásért is meg kell küzdeniük. A Jutarnij list arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 20 millió eurót érő futballista hibájából szerezte meg a vezetést az FTC. A magyar bajnoknál érthető módon mindenki elégedetten értékelte a sikert, ami váratlan volt, de a látottak alapján nem érdemtelen. Szerhij Rebrov csapata kevesebbet birtokolta a labdát, a találkozó nagy részében védekezésre kényszerült, de ezt úgy oldotta meg, hogy a zágrábiak csak elvétve jutottak el a magyar kapu közelébe. „Sikerült legyőznünk három kimagasló csapatot (), úgyhogy jelenleg történelmet írunk, ez önbizalmat kell adjon. De egy lépés még hátravan – mondta Rebrov a találkozó utáni sajtótájékoztatón. – Nagyon sokat tett hozzá a drukkerek teljesítménye, nem számítottam arra, hogy kilencven percig ilyen kitartó szurkolás lesz. Elképesztő. A bábuk is jól néznek ki a lelátón, de azért az élő szurkolás más…” A mérkőzést a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték, de a Groupama Aréna előtt több száz ferencvárosi drukker folyamatosan biztatta a csapatot, amit hallani lehetett a pályán is. „A gólomnál nagy örömet éreztem, és bár sajnáltam, hogy utána kevés időt tölthettem a pályán, most a győzelem mindennél fontosabb volt – hangsúlyozta Lovrencsics az M4 Sporton, akit a 25. percben le kellett cserélni. – Eleinte nyugodtan szemléltem a lelátóról a meccset, ám a második gólunk megszerzése után már a torkomban dobogott a szívem.” „Örülök, hogy látszott a fejlődés, amelyen az elmúlt tizenhárom hónapban keresztülmentünk, és a beszűrődő szurkolás is sokat segített – emelte ki Sigér Dávid. – Egy kör választ el minket a Bajnokok Ligája csoportkörétől, ott állunk az álom kapujában, az Európa-liga-főtábláját pedig biztosan elértük. Kiélvezzük a pillanatot, de nem szabad átesni a ló túloldalára, ugyanilyen keményen kell készülni a folytatásra.” Az európai szövetség csütörtökön közzétette a BL rájátszásának programját. Ebben a szakaszban a hagyományos oda-visszavágós párharc dönt a továbbjutásról. A ferencvárosiak jövő szerdán lépnek pályára Norvégiában a Molde ellen, a visszavágó szeptember 29-én lesz Budapesten. Mindkét mérkőzés este 21 órakor kezdődik. Papíron ezúttal az FTC játékoskerete az erősebb a transfermarkt.de szerint: a Molde BL-keretének összértéke 12,85 millió euró, a ferencvárosiaké 23,2 millió.