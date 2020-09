Nyugtalanítóan közel repültek Kína harci gépei a Tajvani-szoroshoz

Tegnap minden korábbi rekordot megdöntött az új fertőzések száma, 2139 személynél mutatták ki a koronavírust egy nap alatt.

A járvány első hullámának „győztesei” a visegrádi négyek voltak, legalábbis a saját narratívájuk szerint. Ezekben az országokban a fertőzések aránya alacsonyabb volt, mint az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban vagy Spanyolországban. A második hullám azonban már nem kíméli a térséget, amit az egyre ijesztőbb cseh adatok is jeleznek. Prága az első hullám idején gyorsan lépett, hamar leállt az élet, szigorú intézkedéseket vezettek be, még a televízió műsoraiban is kötelező volt a maszk viselése. Prágát azonban elbizakodottá tették a jó adatok, amire a hét elején Andrej Babis miniszterelnök is utalt. Önkritikusan elismerte, túl gyorsan nyitottak. Ugyanakkor azt is közölte, a magasabb számok arra vezethetőek vissza, hogy „úgy tesztelünk, mint senki más”. Ez a megállapítás azonban csak a visegrádi államokra igaz. A V4-ek közül Prága valóban listavezető, s messze Magyarországon végzik a legkevesebb tesztet. Szerdán minden korábbi rekordot megdöntött az új fertőzések száma, 2139 személynél mutatták ki a koronavírust egy nap alatt. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint összesen 18 930-an aktív fertőzöttek, ami háromszor annyi, mint a hónap elején. Ami azonban különösen aggasztó, hogy a kórházban ápoltak száma egy hét alatt harmadával emelkedett, és ez a növekedés különösen az utolsó napokban gyorsult fel. A Denik honlapjának beszámolója szerint kedden 388-an szorultak kórházi kezelésre, ami egyetlen nap alatt 55 fős emelkedést jelent, 81-en súlyos állapotban vannak. A legrosszabb helyzetbe a főváros Prága került, ahol az utolsó hét nap átlagában 100 ezer lakosra számítva 150 megbetegedést észleltek, de gyorsan nő a fertőzések száma Csehország középső részén is. Az országban szeptember 10-én vezettek be kötelező maszkviselést a zárt térségekben. A kormány azonban új korlátozásokat vezetett be: pénteken 18 órától az álló rendezvényeken nem lehet 10-nél több fő, kivéve a kiállításokat és hasonló rendezvényeket. Az intézkedés az éttermekre és a bárokra is érvényes. A prágai iskolák felsőtagozatos osztályaiban a diákok számára is kötelező a maszk viselése. Adam Vojtech egészségügyi miniszter közölte, most a járvány terjedésének megállítása a legfontosabb, ezért további szigorítások lehetőségét sem zárta ki. Közben az ellenzék egyre élesebben bírálja a kormányt amiatt, hogy nem készült fel kellőképpen a második hullámra. Petr Fiala, a jobboldali Polgári Demokrata Párt (ODS) elnöke szerint nem tettek meg mindent a nagyobb baj elkerülése érdekében. Jakub Michálek, a Kalózpárt elnöke pedig úgy foglalt állást: Babis kormánya nem ültette át a gyakorlatba a járvány tavaszi tapasztalatait. Marketa Pekarová, a TOP 09 elnöke egyenesen azt követelte, Babist vonják felelősségre. Prágában tehát személyesen a miniszterelnököt okolják a kialakult helyzetért.