Heten is koronavírusosak a pécsi kosárlabdacsapatnál

A címvédő bajoroknak nem volt sok idejük a pihenésre, pénteken a Schalke 04 elleni hazai mérkőzésükkel elrajtol a német labdarúgó-bajnokság 2020/21-es idénye.

Zárt kapus mérkőzéssel veszi kezdetét pénteken a német labdarúgó-bajnokság 2020/21-es idénye. A címvédő Bayern München és a Schalke 04 összecsapásán azért nem lesznek nézők, mert a bajor fővárosban ismét növekedésnek indult a koronavírussal fertőzöttek száma.

Ezzel szemben az európai szövetség (UEFA) döntése értelmében lesznek nézők a jövő csütörtöki Európai Szuperkupa-mérkőzésen, amikor is a bajor együttes a spanyol Európa-liga győztes Sevilla ellen lép pályára Budapesten, a Puskás Arénában. Mindez pedig azért érdekes, mert Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost. A német szabályozás alapján az ilyen területről Németországba érkezőknek házi karanténba kell vonulniuk, és 72 órán belül koronavírustesztet kell végeztetniük.

Mindenesetre nem sokáig pihenhetett a 30-szoros bajnok bajor gárda, amely augusztus 23-án a Bajnokok Ligája döntőjében volt érdekelt. Hans-Dieter Flick csapata ellenben sikeres időszakon van túl, együttese triplázott. Ugyanakkor a Bayernből kölcsönszerződése lejártával távozott Ivan Perisic, Philippe Coutinho és Álvaro Odriozola, Flick pedig csütörtökön már arról is beszélt Thiago Alcantara a Liverpool együtteséhez szerződik. A csapathoz egyelőre két játékos érkezett, a Manuel Neuernek konkurenciát jelentő Alexander Nübel éppen a Schalke csapatától került Münchenbe, míg Leroy Sané a Manchester Citytől tért vissza hazájába. Flick a feszített versenynaptár miatt további igazolásokat szorgalmazna, a klubvezetés azonban egyelőre másképp vélekedik. A Bayern két legnagyobb kihívója a Borussia Dortmund és a Gulácsi Pétert, valamint Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig lehet. Előbbi együttes 2012-es sikere óta a Bundesligában senki nem tudta megelőzni a Bayernt, amely 30 tétmérkőzés óta veretlen, 29 győzelem mellett egy döntetlen fért bele ebbe a sorozatba. A lipcseiek tavaly bronzérmesek lettek a bajnokságban, a BL-ben pedig egészen az elődöntőig meneteltek. Van magyar játékos a Mainzban és a Freiburgban is: az előbbiben Szalai Ádám, az utóbbiban Sallai Roland vág neki az évadnak. „Nem volt túl sok változás a keretben, ketten távoztak és néhányan jöttek, ők jól beilleszkedtek. Összeállt a csapat és a felkészülésünk is kiválóan sikerült. Nagyon bizakodóak vagyunk az első meccs előtt” – tekintett előre Sallai, aki az előző idény második felére már alapembernek mondhatta magát Freiburgban. Az újoncok közül a másodosztály bajnokaként az Arminia Bielefeld 11 év után jutott vissza az élvonalba, míg másodikként – egy év szünet után – a VfB Stuttgart. A világjárvány miatt az elmúlt idény zárásához hasonlóan a csapatok mérkőzésenként a korábbi három helyett öt játékost cserélhetnek. Németország szövetségi államainak kedden bejelentett megállapodása értelmében hathetes próbaidőszakban a stadionok kapacitásának legfeljebb húsz százalékát használhatják a drukkerek, miközben szigorú higiéniai előírásokat kell betartaniuk, illetve alkoholos italokat nem árulnak majd a létesítményekben.