Lépcsőzetesen szigorodnak a maszkviselési, kocsmabezárási és iskolába járási szabályok

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány legújabb járványügyi csomagja. Akinek még nincs, hétfőig annak is tanácsos beszereznie maszkot.

Eltérő határidőkkel lépnek életbe az Orbán Viktor miniszterelnök által szerdán este Facebook-videóban bejelentet t járványügyi szigorítások – derült a pénteken megjelent Magyar Közlönyből . A kabinet szerdai ülésén elfogadott, „A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről” szóló kormányrendelet maszkviselésről, pontosabban a „száj és az orr kötelező eltakarásáról” szóló rendelkezése szeptember 21-én lép hatályba. Ennek lényege, hogy jövő hétfőtől mindenki, aki betöltötte a hatodik életévét köteles maszkot viselni az ország bármely tömegközlekedési járművén és minden várótermében. Az üzemeltetőknek szankciókat kell bevezetniük, ahogyan Budapesten is megtette ezt a Fővárosi Közgyűlés . Aki az előírásokat nem tartja be, azt a járművezetőnek le kell szállítania, sőt „közérdekű üzem működésének megzavarása” miatt köteles rendőri intézkedést is kezdeményezni. Természetesen kötelező a maszkviselés – a kórtermek, és több meghatározott eset kivételével – az egészségügyi- szociális intézmények területein. A fellépők kivételével minden előadó-művészeti rendezvényen el kell takarni az orrot és a szájat, jellemzően színházban, koncerten. Akárcsak a mozikban, múzeumokban, kiállítóterekben, könyvtárakban, de levéltárakban, postán és egyebek mellett mindenhol, ahol ügyfélfogadás történik.