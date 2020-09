Serie A: mindenki a Juventus ellen

Szombaton kezdődik az olasz labdarúgó-bajnokság, a legnagyobb kérdés kilenc éve változatlan: képes lesz-e valaki legyőzni a torinói együttest?

Elképesztő a Juventus dominanciája, ha ezúttal is megvédi címét, akkor tizedik éve a zebracsíkos csapaté lenne a bajnoki aranyérem. Az előző kiírásban Maurizio Sarri vezetőedzővel majdnem elúszott az első hely, az olasz tréner és a játékosok között nem volt ideális a kapcsolat, végül egyetlen ponttal előzte meg a csapat a dobogón az Internazionalét. Ráadásul a Bajnokok Ligájában óriási meglepetésre a Lyon kiejtette Sarriékat a legjobb 16 között, a hazai kupában sikerült ugyan a döntőig menetelni, de ott Gennaro Gattuso Napolija végül tizenegyesekkel elhappolta a trófeát. A klubvezetés egy év után megköszönte Sarri munkáját, és tizenkilencre lapot húzott, Andrea Pirlo lett a felnőtt csapat vezetőedzője. Az egykori olasz klasszis semmilyen edzői tapasztalattal nem rendelkezik, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pro licenszét pedig csak szeptember 15-én kapta meg, ez azért volt fontos, mert enélkül nem irányíthatná a kispadról csapatát. Az együttes viszont így is első számú sélyesnek számít, több kulcsjátékosa, többek között Giorgio Chiellini is felépült sérüléséből, valamint az átigazolási piacon is okosan vásárolt: a Barcelona középpályása, Arthur 72 millió euróért tette át a székhelyét Torinóba, cserébe viszont Miralem Pjanic 60 millióért lett a katalánoké. Kölcsönbe érkezett a Schalke tehetséges középpályása, Weston McKennie, a világfutball egyik legnagyobb ígéretének számító Dejan Kulusevskit pedig bár januárban leigazolta, a szezont még a Parmában fejezte be a svéd válogatott, a következő idényt viszont már a Juventusnál kezdi. És akkor ott van még Cristiano Ronaldo, aki harminc fölött is elnyűhetetlen, és olyan motivált, hogy minden meccs után újra kell vonalazni a pályát, mert feltépte még a oldalvonalat is. Kihívókban idén nem lesz hiány, ismét számolni kell természetesen az Interrel, Antonio Conte vezetőedző úgy tűnik, rendezte viszonyát a vezetőséggel, végül maradt a kék-fekete mezes együttesnél. A csapathoz több remek képességű játékos visszatért kölcsönszerződése lejártával, többet között Radja Nainggolan vagy Ivan Perisic. Lautaro Martinez bejelentette, hogy idén még nem fog eligazolni, illetve maradt a klubnál Nicoló Barella és Stefano Sensi is. Ezen kívül a szélekre érkezett Achraf Hakimi 40, Alexandar Kolarov 1,5 millió euróért, mindketten kiválóan beleillenek Conte 3-5-2-es formációjába. Az elmúlt években komoly meglepetéseket okozó Atalanta háza táján nem történt nagy mozgás, Timothy Castagne Leicesterbe igazolásán kívül egyben maradt a csapat, a védelembe a Juventus tehetséges hátvédje, Cristian Romero érkezett két évre kölcsönbe, a középpálya megerősítésére pedig Alekszej Mirancsuk, a tehetséges orosz válogatott irányító jött. Gianpiero Gasperini vezetőedző tavalyi Bajnokok Ligája-menetelés (a negyeddöntőig jutott csapatával) után idén is komoly meglepetést okozna. Érdekes lehet az AC Milan helyzete is, amely a koronavírus-járvány miatti kényszerpihenő után új erőre kapott és a legjobb formában játszó európai topcsapat lett. A klub szintén szerényen, de okosan építkezik, megtartotta Zlatan Ibrahimovicot, Ante Rebic 2025-ig aláírt, miután az elmúlt idényt kölcsönben töltötte a piros-feketéknél, Brahim Diaz a Real Madridból érkezett egyelőre kölcsönbe, valamint sikerült a Manchester United és az Inter orra elől elhappolni az olasz labdarúgás egyik legnagyobb ígéretét, a mindössze 20 éves Sandro Tonalit. Tonaliért 10 milliós kölcsönvételi díjat fizetett a klub a Bresciának, további 25 millió euróért pedig lehetősége lesz végleg megvásárolni. A Napoli valósággal bankot robbantott, amikor bejelentette, megközelítőleg 70 millió euróért leigazolta a Lille 21 éves támadóját, Victor Osimhent. Egyelőre úgy néz ki, minden kulcsjátékos marad, egyedül Arkadiusz Milik jövője erősen kérdéses. Ezzel a csapattal az együttest stabilizáló Gattuso szintén beleszólhat a bajnoki küzdelembe. Az Európa-liga helyezésekért a két római együttes, az AS Roma és Lazio küzdhet, előbbi Pedróval és a tehetséges albán hátvéddel, Marash Kumbullával, utóbbi Vedat Muriqivel erősített. A szezon újoncai a Benevento, a Crotone és a Spezia lesznek. Az idei kiírásban könnyen előfordulhat, hogy akár a hajráig is több csapat lesz egymással versenyben a bajnoki cím megszerzéséért.