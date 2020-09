Több mint 3200 új beteget találtak Ukrajnában, újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Szlovéniában

Horvátországban 2100 az aktív betegek száma.

Továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, péntekre is több mint 3200 új beteget regisztráltak, velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 170 ezret, és megint sokan meghaltak – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján. A közölt adatok alapján



az elmúlt napon 3228 új esettel 169 472-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 68 újabb halálos áldozattal 3468-ra emelkedett, miközben eddig 75 486-an gyógyultak meg, közülük előző nap 1573-an. Jelenleg viszont már 90 518 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1587-tel nőtt egy nap alatt.

A héten szerdán, azaz egy nappal korábban regisztrálták a járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3584-et, az eddigi legtöbb napi halálos áldozatot, 76-ot pedig kedden. Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, 349-et – továbbá négy halálos áldozatot – ismét a kelet-ukrajnai Harkiv megyéből jelentették, a második legtöbbet, 322-őt és három elhunytat pedig ezúttal a déli országrészben lévő Odessza megyéből. Az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben 291 új esettel 18 740-re nőtt az igazolt betegek száma, az elhunytaké újabb nyolccal 304-re. A második legfertőzöttebb régióban, a nyugat-ukrajnai Lviv megyében – amely vezet a halálesetek tekintetében – újabb tízzel 507-re nőtt az elhunytak száma. Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján az azonosított fertőzöttek száma 9031, újabb haláleset nem történt, így az elhunytak száma változatlanul 289, míg eddig 4012-en győzték le a kórt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tájékoztatóján közölte, hogy újabb 162 egészségügyi alkalmazott kapta el a vírust, körükben a járvány kitörése óta már 13 558-an fertőződtek meg. A gyermekek közül előző nap 233-nál mutatták ki a vírust, közülük már több mint 11 ezren betegedtek meg. Az elmúlt egy napban 446 Covid-beteget kellett kórházba szállítani. Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese egy tévéinterjúban pénteken azt prognosztizálta, hogy a koronavírusos betegek száma az elkövetkező hónapokban még gyorsabb ütemben fog növekedni Ukrajnában, mert már elérte az országot a járvány második hulláma. Előző nap 57 084 tesztet végeztek el az országban, ebből 31 092 PCR-tesztet és 25 992 antitestszűrést. A járvány kezdete óta már csaknem elérte a kétmilliót az elvégzett PCR-tesztek száma.

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint



csütörtökön 137-el 4195-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye, az eddig – keddi – rekord 123 fertőzött volt.

Szerdán még 104 új esetről számoltak be. Négy új haláleset történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 140-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 67-en vannak kórházban, és közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív betegek száma 1116. A fertőzöttek számának növekedése miatt Szlovénia újabb szigorításokat vezet be a járvány megfékezésére:



szombattól kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint a hét elejétől az iskolákban 7. osztálytól felfelé, továbbá hőmérsékletet kell mérni a munkahelyeken, és a szórakozóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk.

A kabinet további rendeleteket készít elő, amelyeket abban az esetben vezetnének be, ha tovább nőne a fertőzöttek száma az országban. Ilyen lenne például az összejövetelek felső létszámkorlátjának tíz főről hatra csökkentése, valamint a boltok nyitvatartásának korlátozása.

Horvátországban



a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 234-gyel nőtt, és elérte a 14 513-at az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 250 esetről számoltak be. Hat idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 245-re nőtt, 12 169-en pedig már meggyógyultak.

A betegek közül 280-an vannak kórházban, közülük 21-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2100, és 8938-an vannak hatósági karanténban.