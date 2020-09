Tíz év börtönt kapott egy kisfiú Nigériában istenkáromlásért, egy 22 éves fiatalt halálra ítéltek

A hétfőtől életbe lépő rendszabályok elsősorban a vendéglátóipari ágazatot sújtják.

Ausztriában egyre több tesztet végeznek el – csütörtökről péntekre például több, mint 15 ezret. Ezzel is összefüggően egyre több a felismert koronavírusos fertőzött, számuk 24 óra alatt meghaladta a 800 főt. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter a következő két hétben naponta 650-1500 fertőzöttel számol. Az ijesztő kilátások, s az, hogy Németország rendkívül kockázatosnak minősítette az országot és Bécset, újabb korlátozások bevezetésére késztette az osztrák kormányt. A hétfőtől életbe lépő rendszabályok elsősorban a vendéglátóipari ágazatot sújtják: éttermekben kizárólag asztalnál lehet étkezni, s egy asztalnál legfeljebb tíz vendég foglalhat helyet, beleértve a gyerekeket is. Maszkot csak az étkezés alatt nem kötelező a vendégeknek viselni, de a vendéglői mozgás során már igen. A tízfős határ esküvőkön és beltéri partikon is érvényes – ezzel a báli szezonnak is búcsút lehet mondani. Szabadban a legmagasabb létszám száz fő. Lakáson belül a tízfős maximum csak ajánlás – ennyit tesz lehetővé az osztrák alkotmány. A megadott létszámtól csak temetéseken, vallási rendezvényeken illetve tüntetéseken szabad eltérni. A szigorítás az éjszakai klubokra, bárokra is kiterjed, a záróra legkésőbb éjjel egy óra. A forgalmi adó 5 százalékos csökkentésére vonatkozó rendeletet viszont a jövő év végéig meghosszabbítják. A bécsi önkormányzat október 1-től 50 ezer euró támogatással segíti valamennyi bécsi szállodát. Az október 11-én önkormányzati választást tartó fővárosban, de a néppárti-zöld kormány köreiben is azon fáradoznak, hogy ne kelljen elrendelni teljes, a gazdaságot megbénító karantént. Bécsben szeptember eleje óta átlagosan napi 4410 koronatesztet végeznek, de a hét első napjain, amikor a hétvégi szünet után tömegesebb a tesztelés, 6000 vizsgálatra is sor került már naponta. A bécsi vizsgálatok 95 százalékát magánlaboratóriumokban végzik, a hatóság által előírt tesztelés ingyenes, a laboratóriumok az államtól 85 eurós kompenzációt kapnak. Az iskolák esetében az „önellátás” a cél, az iskolaorvosok az oktatási miniszter szerint két óra alatt 60 tesztet el tudnak végezni, s az eredmény már másnap rendelkezésre áll. Az osztrák lapok elejére került a hír, hogy koronavírus okozta tüdőgyulladással öt napja kórházban fekszik az osztrák állampolgársággal is rendelkező világhírű operaénekesnő Anna Netrebko.