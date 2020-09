„Vissza a dinoszauruszt a Jurassic Parkba” – Egy sor honatyának kell majd új állás után néznie Olaszországban

Várhatóan csökken az alsó- és felsőházi képviselők száma. Az alapvető probléma azonban megmarad: nem változnak a szenátus és a képviselőház jogkörei.

Olaszországban is emelkedik a napi fertőzések száma, de messze nem olyan mértékben, mint Franciaországban vagy Spanyolországban. Roberto Speranza egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, megnyerték az ország nyitásáért folytatott mérkőzést. A végső győzelem azonban még nagyon messze van, ráadásul az egészségügyi hatóságok számára is komoly megmérettetés lesz a vasárnap és hétfőn rendezendő, az alkotmány módosításáról szóló népszavazás, amelyen a választók a szenátusi és a képviselőházi mandátumok csökkentéséről döntenek. Előbbi létszáma 315-ről 200-ra, utóbbié pedig 630-ról 400-ra apadna. A Matteo Renzi egykori miniszterelnök által irányított kormány még 2016-ban próbálkozott hasonló referendummal, akkor azonban a létszámcsökkentést más kérdésekkel is összekötötte. Ráadásul az olaszok a voksolást a kormánnyal szembeni bizalmi szavazásnak tartották, így Renzi csúfos kudarcot vallott, 59 százalék elutasította az alkotmánymódosítást és le kellett mondania. Most azonban nem kérdés a referendum sikere. Lényegében az összes nagy politikai erő beállt mögé, a parlamenti tömörülések közül csak Renzi pártja, az Italia Viva és a Silvio Berlusconi által fémjelzett Forza Italia nem támogatta egyértelműen. Mindenesetre a felmérések szerint a lakosság mintegy 70 százaléka voksolhat igennel az előterjesztésre. Az olaszok nagy része aligha siránkozik amiatt, hogy egy sor honatyának majd új állás után kell néznie. A parlament társadalmi megítélése igen rossz, pénznyelőnek tartják, amelynek hatékonysága is megkérdőjelezhető. Sok képviselő asszisztált a korrupció elterjedéséhez, Berlusconi miniszterelnöksége idején például több olyan törvény született, amellyel a „Cavaliere” építgethette konglomerátumát. A római parlament is nagyban felelős azért, hogy Olaszország vált Európa egyik beteg gyermekévé és legeladósodottabb államává. A képviselők azonban nem sokat éreztek meg a nehézségekből, hiszen az alsóházi honatyák havonta 14 ezer, a szenátorok pedig 15 ezer eurót vihetnek haza, amivel Európa éllovasaivá váltak. A képviselők száma is aránytalanul magas. Míg Németországban 100 ezer főre 0,9, Franciaországban pedig 1,4 képviselő jut, addig Olaszországban 1,6. A csökkentéssel viszont ez a szám 1-re megy vissza. A referendum az utolsó reménysugarat jelenti a baloldali kormánykoalíció papíron nagyobbik pártja, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) számára, amelynek népszerűsége példátlan mértékben csökkent az elmúlt két évben, már csak 14-16 százaléknyian támogatják. A pártnak régóta szívügye a képviselők létszámának csökkentése, s azt reméli, ígérete teljesítésével végre ismét felfelé indulhat. „Az olasz nemzet végre visszaszerezheti a hatalmát, a dinoszauruszt pedig visszaküldheti a Jurassic Parkba” – jelentette ki hangzatosan az M5S alapítója, Beppe Grillo. Az M5S szerint több százmillió eurót spórolhat meg az állam a csökkentéssel, más becslések szerint a megtakarítás 82 millió euró lehet évente. A létszámcsökkentés azonban nem old meg mindent. Nagyobb gond, hogy a parlament két háza hasonló jogkörökkel rendelkezik. Egykor Renzi javaslata épp a szenátus jogköreinek megnyirbálását irányozta elő. A bonyolult választási rendszer miatt nem egyszer volt példa arra, hogy a felsőházban más erőviszonyok alakultak ki, mint a képviselőházban, ezért az adott kormány távozni kényszerült.