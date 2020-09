Többfelé beálltak portásnak, maszkfelelősnek az iskolaőrök

Van, ahol ellenőrzik például, hogy a diákok használják-e a maszkot, betartják-e a szükséges távolságtartást, vagy rájuk szólnak, hogy ne dohányozzanak.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy pozitívan fogadták a tanárok és a diákok a szeptember elsején munkába állt iskolaőröket, igaz, a jelenlétük nem mindenkinek tetszik – derült ki a Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) érkezett visszajelzésekből. Szabó Zsuzsa PSZ-elnök lapunknak elmondta: eddig 7-8 megyéből kaptak beszámolókat az iskolaőri rendszerről, s általánosságban az a tapasztalat, hogy a többség nyitottsággal fogadta őket. – Vannak olyan pedagógusok is, akik már kifejezetten örülnek az iskolaőrnek, mert olyan fontos feladatokat is átvállalnak, amikre eddig a tanároknak kellett figyelniük – fogalmazott Szabó Zsuzsa. Ellenőrzik például, hogy a diákok helyesen használják-e a maszkot, a kézfertőtlenítőt, betartják-e a szükséges távolságtartást, rájuk szólnak, hogy ne dohányozzanak és hasonlók. Van több olyan intézmény is, ahol az eddig hiányzó portás feladatait is az iskolaőrök látják el. A gumibottal, bilinccsel, gázspray-vel felszerelt iskolaőri rendszer bevezetését májusban jelentette be a kormány. Az egyenruhások feladata elsősorban az iskolai agresszió visszaszorítása, a tanárok és a diákok védelme. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) korábbi tájékoztatása szerint mintegy 500 oktatási intézmény igényelte iskolaőrök jelenlétét, de a szeptemberi tanévkezdéskor – miután a legtöbb jelentkező feltételezhetően nem felelt meg a követelményeknek – „csak” 423 helyen léptek szolgálatba, a többi helyszínen pedig folyamatban van a toborzás. Kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, jelenleg mennyi helyszínen és hány fővel zajlanak képzések, illetve a szolgálatban lévő iskolaőröknek eddig hány esetben kellett intézkedniük, de cikkünk írásáig nem kaptunk választ. Szelei Pál ezredes viszont kedden az M1 műsorában nyilatkozott arról: addig az időpontig mintegy 90 intézkedés történ szeptember elseje óta, s két eset volt, amikor testi kényszerhez kellett folyamodni, például dulakodókat kellett szétválasztani. A PSZ elnöke hozzátette: a szakszervezethez beérkezett tapasztalatok alapján az is elmondható, a pedagógusok egy része nem ért egyet azzal, hogy a kormányzat fegyelmező eszközöket is használó iskolaőrökkel akarja visszaszorítani az incidenseket. A PSZ álláspontja is az, hogy a problémákat nem így kell kezelni, hanem asszisztensekkel, iskolapszichológusokkal, gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberekkel.