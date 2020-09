Meghalt a jog liberális rocksztárja

Ruth Bader Ginsburg egyaránt hősiesen harcolt a bigott nézetekkel és a rákkal. Távozása felforgatja az elnökválasztási forgatókönyveket.

Pénteken este elhunyt az amerikai legfelsőbb bíróság legismertebb, a liberális oldalon ünnepelt tagja, Ruth Bader Ginsburg. A törékeny, de egészen az utolsó időkig kemény tornagyakorlatokat folytató, kristálytisztán fogalmazó és jó humorú, 87 éves jogász csupán a második nő volt a legfelsőbb bíróság tagjai között. 1993-ban Hillary Clinton közbenjárására Bill Clinton elnök javasolta a testületbe, ahol mindvégig kitartóan és briliánsan érvelt a nők egyenlőségéért és jogáért saját testük fölött, a feketék és hátrányos helyzetűek pozitív megkülönböztetéséért, a melegek és más kisebbségiek törvényes elismeréséért, az általános szavazati jog gyakorlati garantálásáért. Halálát áttételes hasnyálmirigy rák okozta – több mint két évtizede harcolt különböző daganatos betegségekkel. Szívósságára jellemző, hogy szintén rákban elhunyt férje halálának másnapján is bement a munkahelyére, illetve akár saját kórházi ágyán is dolgozott. Hajlott korára meglepő státust ért el: a társadalmi kérdések iránt érdeklődő fiatalok kultikus hőse lett. A néhai Notorious B.I.G. rapper mintájára ráragasztották a Notorious R.B.G. (Hírhedett R.B.G.) becenevet és a sajtó is sokszor csak R.B.G.-ként hivatkozott rá. Pénteken este több száz fős spontán tömeg gyűlt össze a legfelsőbb bíróság washingtoni épületénél, ahol mécseseket gyújtva, virágokkal és énekszóval emlékeztek a korszakos jogászra. Ruth Bader Ginsburgot a konzervatív oldalon is elismerték, a republikánus elnökök által jelölt kollégáival is szívélyes viszonyt ápolt. Halálának hírére Donald Trump elrendelte, hogy a Fehér Házon és a középületeken országszerte eresszék félárbocra az amerikai nemzeti lobogót. Az elnök első, rögtönzött nyilatkozatában káprázatos asszonynak nevezte, aki káprázatos életet élt és akinek halála nagyon elszomorította.



A republikánusok azonban kétségkívül fel voltak készülve a hírre. Trump a napokban felolvasott egy hosszú listát azoknak a nevével, akik közül a következő legfelsőbb bírósági tagot szándékozik jelölni. A szenátus republikánus többségének frakcióvezetője, Mitch McConnell pénteken este azonnal közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy szavazásra fogja bocsájtani az elnök következő jelöltjét. A kilenctagú testületben eddig négy liberális és öt konzervatív bíró foglalt helyet, a George W. Bush által jelölt John Roberts elnök azonban olykor meglepően rugalmasnak bizonyult, garantálva a kiegyensúlyozottságot és megőrizve az elvben pártatlan legfelsőbb bíróság tekintélyét. Trump eddig már két bírát jelölt, R.B.G. utódja lenne a harmadik és ha az elnököt újraválasztják, akár még két-három esélyt is kaphat, amivel évtizedekre nyújthatná el a nevével fémjelzett korszakot. Az üresedés alaposan felforgatja mindkét nagy párt választási forgatókönyvét, mivel eltereli a figyelmet a koronavírus-járványról és annak gazdasági hatásáról. A New York Times által idézett névtelen fehér házi forrás szerint Trump környezete abban reménykedik, hogy az új jelölés lehetősége mozgósítani fogja a jobboldali szavazókat, akik közül sokaknak az abortusz betiltása a legfontosabb, sőt, szinte kizárólagos kérdés. Ugyanez azonban a Demokrata Párt oldalán is igaz, bár ott kérdéses, hogy egyáltalán mivel lehet még fokozni a szavazási hajlandóságot. Máris felbukkant az a republikánus érv, hogy a november 3-i elnökválasztásnak nem lehet nyolcfős legfelsőbb bírósággal nekifutni, mert előfordulhat, hogy pont a legfontosabb pillanatban alakul ki erőegyensúly és döntésképtelenné válik a testület. Maga R.B.G. a múlt héten unokájának diktált üzenetében annak a határozott akaratának adott hangot, hogy majd csak az új elnök beiktatása után válasszák meg az utódját. Nem kérdéses, hogy McConnell meg fogja próbálni gyorsított eljárásban áterőltetni Trump jelöltjét, de nem biztos, hogy sikerül megszereznie az ehhez a szenátusban szükséges ötven voksot. Az 53 republikánus szenátor közül néhányan már jelezték, hogy nem akarnak az elnökválasztás előtt dönteni. Ők általában maguk is ingadozó államokban állnak újraválasztás előtt és nem akarják, hogy a kérdés mozgósítsa az ellentáborukat. Az is kérdéses, hogy van-e elég idő az összes procedurális szabály betartására, mivel a választásig már csak másfél hónap maradt. McConnell közleménye nem pontosítja, hogy mikor akar szavazást a jelölésről, előfordulhat, hogy megvárja az elnökválasztást. Bármi lesz az eredmény és akárhogy alakulnak a szenátusi erőviszonyok, így is maradna nagyjából két hónapja, amíg az új összetételű kongresszus tagjai leteszik az esküt. Az ellenzéki elnökjelölt, Joe Biden arra emlékeztetett, hogy 2016 tavaszán McConnell a választási évre hivatkozva nem bocsájtotta szavazásra Barack Obama jelöltjét. A Demokrata Párt kongresszusi vezetői feltehetően minden időhúzási lehetőséget ki fognak használni, hogy keresztülhúzzák McConnell terveit.