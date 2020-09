Több helyen talajmenti fagy volt hajnalban az ország felett lévő hideg levegő miatt

A főpolgármester velős videóüzenet formájában volt jelen az MSZP – online üzemmódban zajló – tisztújító kongresszusán.

„Sorsfordító időket élünk. A baloldaliak eddig is sokat beszéltek már azokról a globális kihívásokról, amelyek nap mint nap változtatták meg az életünket. De most a koronavírus járvány és annak a nyomán kialakuló gazdasági és társadalmi válság arra késztet minket, hogy még inkább komolyan vegyük a korábbi szavainkat”, deklarálta az MSZP tisztújító kongresszusának küldött videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester Mérő László pszichológus hasonlatára építve szélkakasként jellemezte a miniszterelnököt, mégpedig olyan szélkakasként, aki mindig ráérez, honnan fúj. És Karácsony szerint a miniszterelnök most azt érzi: az ellenzéki vezetésű falvak és városok érdemi kihívást jelentenek, ugyanis tükröt tartanak a kabinetnek: az emberek megtapasztalhatják, hogy ezek a településvezetők jobban szolgálják őket, mint ahogy azt a kormányzati figurák teszik az országos politikában. Éppen ezért a főpolgármester a rosszban is meglátja a jót, hisz értelmezésében az önkormányzati politikát gátló kormányzati intézkedések mind arról szóltak, nehogy létrejöhessen egy ellenzéki alternatíva. Karácsony szerint épp ezért le kell zárni az MSZP-t terhelő vitákat, hiszen egy ország vár arra, hogy az MSZP rendezze a sorait – és az ellenzék tegyen végre egy vonzó ajánlatot. A főpolgármester büszke a 2018-ban és 2019-ben az MSZP-vel vállvetve végigvívott kampányra, és továbbra is tartja magát a szociális demokrácia programjához, amit az MSZP és Párbeszéd szövetség miniszterelnök-jelöltjeként képviselt. Az a program ugyanis a biztonságról szólt. Márpedig ezekben a vírusterhes időkben nem elég a demokrácia visszaállításáról beszélni, hanem világossá kell tenni, hogy az ellenzék egy biztos jövőt garantáló új demokráciatípust akar – olyat, ahol nem a szabadságból van kevesebb, hanem az egyenlőségből van több. Márpedig az ellenzéki összefogásban egy dolog, a szociáldemokrata politikát csak az MSZP tudja képviselni. És a főpolgármester örül, hogy vannak liberális és jobboldali pártok a szövetségben, de szociáldemokrata párt nélkül nem lesz ellenzéki győzelem.