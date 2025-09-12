Papp Sándor Zsigmond: A kiömlött színek

„Egészen biztos vagyok benne, hogy nagymamám egészen másként nézne az őszre, és szinte lelkesen idézné fel az Itt van az ősz, itt van újra szinte már reklámnak beillő strófáit, ha egyszer Provence-ban éli meg ezt az évszakot.”