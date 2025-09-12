Az északnyugati szél 12-13 fokos lehűlést hoz, a jövő héten már megjelennek a talajmenti fagyok, és a hét közepétől csapadékosabbra fordulhat az idő.
"az égi csúcsforgalomból minden csak jelenés / mint az öreg úr kopott kordnadrágban"
A csapadék mennyisége átlagos volt, de eloszlása nem volt egyenletes.
A kinti viszonyok alighanem az otthonmaradásra fognak ösztökélni bennünket.
Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok.
Nincs menekvés, a napéjegyenlőség után megállíthatatlanul rövidülnek a nappalok, decemberig egyre több lesz a sötétség.
10 fokot csökken a hőmérséklet egy hét alatt.
Volt, ahol 0,5 Celsius-fokot mértek.
Kedden őszhöz illően borús, esős időnk lesz.
„Egészen biztos vagyok benne, hogy nagymamám egészen másként nézne az őszre, és szinte lelkesen idézné fel az Itt van az ősz, itt van újra szinte már reklámnak beillő strófáit, ha egyszer Provence-ban éli meg ezt az évszakot.”
A hőmérséklet rendkívül sokáig volt idén nyárias, eddig csak az őszi színek utaltak az új évszakra.A nyárias hőmérséklet volt
Bár az ősz sokszor jár betegeskedéssel, ennek nem kell így lennie. A természetes vitaminforrásokat tartalmazó, változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás segítheti az egészség megőrzését és akár a helyreállítását is.
A hűvösebb hajnalokkal megérkezik a náthaszezon is. Vannak, akik ősztől egyik betegségből a másikba esnek.