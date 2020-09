Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség Gáspár Győzőre

A showman állítja, még azt a pénzt is befizette, amit el se csalt.

Vádlottként állt a bíróság elé Gáspár Győző költségvetési csalás miatt, akár több év börtönt is kaphat a showman – írja a Blikk . A lapnak Gáspár Győző elmondta, hogy az egyik ügyben pénzbüntetést, a másikban börtönbüntetést kért rá az ügyészség. A két ügyet egyesítette a bíróság.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat Győző és társai ellen. Az énekessel szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozták. Jelentős vagyoni hátrány okozása esetén egy kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A Blikk úgy tudja, az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság rendelje el a 2013-ban adócsalás miatt kiszabott 1 év 8 hónapos büntetés letöltését is. Ennek végrehajtását akkor 3 évre felfüggesztették. A showman jogi képviselője, Erdei Zoltán elmondása szerint annak a felfüggesztett börtönbüntetésnek a végrehajthatósága 2021 őszén lejár, így ha addig nem születik az ügyben jogerős ítélet, akkor Gáspár Győzőnek nem kell letöltenie a kiszabott büntetést. Ezek szerint az énekes helyzetén az sem dobott sokat, hogy személyesen Orbán Viktor miniszterelnöktől és Áder János államfőtől kért segítséget három éve