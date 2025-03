Győzi begurult: Evelin nem escort!

Felháborodott a Blikk cikkén Gáspár Győző, aki szerint az írás úgy állítja be, mintha a lánya nem tanulni, hanem "escortozni" ment volna külföldre. Az apa a Facebook-on is kiadta a mérgét, irigységgel vádolva meg az Evelin jósorsa kapcsán a nyelvüket köszörülőket, és nyilatkozott a Hír24-nek is.