A Médiatanács a törvényre fogja, amiért nem hosszabbít a Klubrádióval

Szerintük nem vették el a frekvenciát, mert az nem a rádió tulajdona.

Hosszas közleményben magyarázza, miért nem hosszabbítja meg a Klubrádió jövő februárban lejáró frekvenciahasználati jogát a Médiatanács. Mint az MTI-nek eljuttatott közleményükben írják, az NMHH Hivatala honlapján közzétette a Budapest 92,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervét. Mint írják, a médiatörvény egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy ha egy médiaszolgáltató a működése alatt "ismételt" jogsértést követ el, ez kizárja, hogy a Médiatanács kérelemre, pályázat nélkül meghosszabbítsa a jogosultságot. A Klubrádió az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával, 365 napon belül kétszer is megsértette ugyanazt a jogszabályi előírást. Ez a törvény értelmében "ismételt" jogsértésnek minősül. Úgy vélik, a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget, ha jogsértés van, mert ilyenkor kizárt a kedvező elbírálás a hosszabbítási kérelem esetén.

"A Médiatanács nem "vette el" a frekvenciát a Klubrádiótól, mivel a rádiózásra alkalmas frekvencia nem a rádiók tulajdona, azt - mivel korlátos erőforrásról van szó - pályázat útján lehet elnyerni, törvényben meghatározott időtartamra."

Hangsúlyozzák, attól nincs megfosztva a Klubrádió, hogy sikeres pályázat esetén újra szóljon azon a frekvencián vagy akár elinduljon egy másik hullámhosszra kiírt pályázaton. A közlemény szerint a hatóság anyagilag is támogatta a rádiót: a médium 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban összesen több mint 12,8 millió forintot nyert el hírműsor-készítésre, illetve műszaki fejlesztésre a Médiatanács hét, médiaszolgáltatókat támogató, szakmai pályázatán is. A döntéseket minden esetben független bírálóbizottsági javaslatok alapján hozta a grémium. Ráadásul nem egyedi eset, hogy törvényi kizáró ok miatt nem újítanak meg egy frekvenciát: egy hosszas listát is közzétettek, amellyel állításukat alá kívánták támasztani. Itt olyan rádiókat soroltak fel, ahol ez a körülmény lépett fel.



"A jogszabályok betartása minden médiaszolgáltatóra nézve kötelező, ez alól a Klubrádió sem kivétel."

- zárul a terjedelmes közlemény.