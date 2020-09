A magyar kormány tovább udvarol Trumpnak: az amerikai elnök jelöltjét támogatják az OECD főtitkári posztjára

Nemzetközi sajtószemle, 2020. szeptember 20.

A német belügyi tárca vezetője arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távon az összes európai országnak részt kell vállalnia a menekültkérdés megoldásában, mert ha nem – fűzte hozzá Seehofer, akkor Berlin tud másként is beszélni és elgondolkodik az anyagi következményeken. A politikust, aki 5 éve, a menekültválság csúcsán még Orbán Viktorral értett egyet és a határok lezárását szorgalmazta, ezúttal teljes mértékben osztja Merkel véleményét, hogy ti. segíteni kell a görögországi menekülttábort elpusztító tűz után a többszörösen is földönfutóvá lett embereken. Úgy fogalmazott, hogy a szolidaritás nem lehet egyirányú utca és ne is álmodjon más vonatkozásban segítségről az, aki nem hajlandó közreműködni a migrációs politikában. Németország hosszas habozás után úgy határozott, hogy átvesz jó 400 családot, azaz 1553 olyan menedékkérőt, aki már megkapta a státuszt. Azért csupán ennyit a 13 ezer érintettből, mert ezúttal nem szeretne egyedül lépni. Csakhogy a többi kormánynak nem akaródzik csatlakozni a német példához. Az osztrák miniszterelnök ezt nyíltan ki is mondta, ami külön felháborította Seehofert. A bajor politikus ugyanakkor utalt arra, hogy amelyik tag nem szeretne menekülteket befogadni, az másként is eleget tehet a kötelező szolidaritásnak. A végső eszköz azonban mindenképpen az, hogy legyen végre állandó mechanizmus a migránsok elosztására. Szemtanúk szerint az általában mindig nyugodt és megfontolt Merkel ezúttal teljesen kijött a sodrából, amikor megtudta, hogy Németországot megint magára hagyták a többiek. A franciák még csak nem is válaszoltak, amikor Berlin megkereste őket, hogy csinálni kellene valamit a leszboszi menekültekkel. De hát a bevándorlás rettenetesen kényes téma, hozzá képest sétagalopp tető alá hozni egy pénzügyi megállapodást. A kancellár azért dühös, mert újból bebizonyosodik, hogy az unió képtelen egyről a kettőre jutni ezen a fontos területen, neki pedig már csak egy éve maradt, hogy bizonyítsa: az unió igenis egységes és képes közösen eljárni. De hát a többiek közül jó páran megint csak abban bíznak, mint 5 éve: amikor nagy baj van, majd a németek elviszik a balhét. A déliek azon vannak, hogy a többiek könnyítsék meg a terheiket. Az északi államok szokás szerint arisztokratikusan tartózkodóak. A visegrádiak, ezúttal Ausztriával kiegészülve, továbbra sem kérnek a kötelező elosztásból. Egyébiránt a napokban a belügyekért felelős uniós biztos is megpendítette, hogy szó lehet a szolidaritás más formáiról is, mert a Bizottság tudja, hogy Magyarország és a többiek ebben a kérdésben hajthatatlanok.