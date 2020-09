Tovább durvul az ukrán vírushelyzet

20 ezerrel többen jelentkeztek a programba.

A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára

- jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban az MTI jelentése szerint. Az állami hírügyökség szerint Szobjanyin azt mondta, a kipróbálás alatt álló védőoltást eddig 700 embernek adták be, akik valamennyien jól érzik magukat. Mint mondta, többezren vannak túl a klinikai tesztben való részvételhez szükséges orvosi vizsgálaton. A feltételesen augusztus 11-én bejegyzett vakcina gyártása az orosz egészségügyi tárca közlése szerint augusztus 15-én kezdődött meg. Az oltóanyagot kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet munkatársai a The Lancet című brit orvostudományi folyóiratban a hétvégén válaszoltak a Szputnyik V-t ért bírálatoktóra. Gyenyisz Logunov, az intézet kutatási igazgatóhelyettese és a többi társszerző megígérte, hogy a felmerült kételyek eloszlatásának hozzáférhetővé teszik majd a kutatás egyes résztvevőinek leleteit.



"Szeretnénk aláhúzni, hogy a közölt adatokat kísérletek útján nyertük és duplán ellenőriztük" - hangsúlyozták az orosz tudósok.

Kutatók egy 15 fős nemzetközi csoportja, élén Enrico Buccival, a philadelphiai Temple Egyetem docensével szeptember 7-én nyílt levet tett közzé, amelyben arról írtak, hogy "nagyon valószínűtlen" mintázatokat azonosítottak a tesztelések első és második szakaszának adataiban. A csoport tagjai hétfőn elküldték kifogásaikat és észrevételeiket a The Lancetnek. Korábban a Népszava írt arról , gyanút kelt a szakemberekben, hogy milyen gyorsan és milyen kevés információt szolgáltatva fejlesztette ki Oroszország az első új koronavírus elleni vakcinát. Az orosz bejelentéssel szembeni szkepszist már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy július végi reakciója is megalapozhatta. Oroszország akkor jelentette be, hogy már 2020 végén vagy 2021 elején elkezdik a vakcina tömeggyártását. Erre a WHO emlékeztetett: eddig hat vakcinajelöltet jegyeznek, amelyek hivatalosan a tesztelés utolsó fázisában járnak, az orosz készítmény azonban nincs köztük.