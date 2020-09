Rejtett kamerák, eldugott felvételek a miskolci városházán

A 19.500 forintos maximált árból csak akkor lehet kihozni a vizsgálatot nullszaldóra, ha naponta legalább százat végeznek belőle.

Bár a szolgáltatók jellemzően majd csak a hét elején akarnak beszélni arról, hogy a hatósági ár elrettentette-e őket PCR-teszteléstől, van aki már elhatározta, hogy folytatja. Ám még ő, dr. Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont (BEK) igazgatója sem nevezi ezt józan üzleti döntésnek. A magánegészségügyi intézmény vezetője is úgy számol, hogy a 19.500 forintos maximált árból csak akkor lehet kihozni a vizsgálatot nullszaldóra, ha naponta legalább százat végeznek belőle. Ennek ellenére megtartja ezt a szolgáltatást. Azzal érvel e mellett, hogy szerinte „kiemelt társadalmi érdek a járvány elleni védekezésben a szűrés”, és azt akarja, hogy ennek megfelelő szerepet vállaljon az intézménye. Sőt a lehetőségeiket a puszta szűrésnél többre is ki kívánják használni. Az intézet igazgatója úgy látja, mivel folyamatosan növekszik a betegek száma, a covid-ellátásra kijelölt intézmények már most is csak nagyon szigorú logisztika mellett képesek ellátni a feladataikat. A BEK azzal kívánja segíteni a mentőszolgálat és ezen kórházak munkáját, hogy esetlegesen már a betegség korai klinikai stádiumában segít nemcsak a pozitivitás kimutatásában, de a klinikai diagnózis bizonyításában is. Így a lerövidített betegutakkal az igazán rászorulók gyorsabban juthatnak el a szükséges ellátásukig. A szűréseket ennek érdekében leválasztják az egyéb szolgáltatásokról és mind a PCR- (vírust kimutató), mind a már lezajlott fertőzést igazoló tesztelést egy külön épületben működtetik. Ha a vírusdiagnosztikára érkezőnél (az előszűrés ellenére) felmerül a gyanú, hogy a páciens esetleg beteg, vagy komolyabb tünetei lennének, ott helyben meg is tudják majd tetőtől talpig vizsgálni. Szükség esetén tüdőröntgenre is lesz lehetőség ebben az épületben. Egyidejűleg elindították a koronavírus-betegségen átesettek rehabilitációs programját is. “A gyakran hosszas intenzív ellátás után hazakerülő betegek rehabilitációja egyértelműen gyorsítható, ha megfelelő szakszemélyzet és célirányos belgyógyászati-kardiológiai támogatás áll a sokszervi érintettséggel gyógyult betegek rendelkezésére” mondta Varga Péter Pál. A rehabilitációs programnak kardiológusok, mozgásszervi és légzésspecialisták mellett pszichológusok és dietetikusok is aktív közreműködői.