Tarlós szerint a 3-as metró jobb állapotban van, mint 2010-ben

Tarlós István a kamerafelvételek alapján történő bírságolásról beszélt a Karc FM-ben, miszerint a belügyminiszter minapi állásfoglalása is egyértelműen rögzíti, hogy a közterület-felügyeletek kizárólag a térfigyelő kamerák felvételei alapján nem szabhatnak ki büntetést. A főpolgármester azonban a 3-as metró felújításáról is nyilatkozott, de bár ne tette volna, ugyanis most azzal borzolta a kedélyeket, hogy szerinte a metró jobb állapotban van, mint 2010-ben.