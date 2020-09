Csata Amerika jövőjéért: A jobboldal vérszemet kapott, de az ellenzék is mindenre kész

Hatalmas vita kezdődött Ruth Bader Ginsburg utódja körül.

Mi győztünk és kötelességünk betölteni az üres helyet! - mondta hívei lelkes helyeslése közepette szombati kampánygyűlésén Donald Trump. Az elnök a Ruth Bader Ginsburg péntek esti halálával megüresedett legfelsőbb bírósági helyről beszélt, kilátásba helyezve, hogy már a közeli napokban bejelenti, kit fog jelölni. Mint mondta, az illető nő lesz. A hétvégén Amerikában minden a 87 évesen elhunyt jogi óriásról, illetve az utódlásával kapcsolatos jogi, politikai és erkölcsi dilemmákról szólt, a tragédia akár a novemberig hátralévő elnökválasztási kampányt is meghatározhatja. Ruth Bader Ginsburg volt a legfelsőbb bíróság legismertebb és legnépszerűbb tagja. Következetesen liberális álláspontot foglalt el a legfontosabb társadalmi kérdésekben, mint a születésszabályozás, a nemek és a kisebbségek egyenjogúsága vagy az egészségügyi ellátás. Törékeny termete vasakarattal és végtelen türelemmel párosult. Mint egyszer tréfásan elmondta, néha hosszú házassága és legfelsőbb bírósági munkája során is siketnek tettette magát, mert a dühből elhangzó sértések sosem segítenek. Hajlott korára kultikus figura lett a társadalmi kérdések iránt érdeklődő ifjúság, főleg a fiatal nők körében. A néhai rapper, Notorious B.I.G. mintájára ő lett Notorious R.B.G. - azaz a Közismert (viccesen: Hírhedett) R.B.G. A legfelsőbb bíróság az Egyesült Államokban kivételesen fontos szerepet tölt be. Konkrét büntető- és polgári jogi ügyekben is dönt, egyben a jog- és alkotmányértelmezés legfőbb fóruma, végső esetben pedig, mint például 2000-ben is történt, az elnökválasztási vitákat is ez a testület bírálja el. Hagyományosan kilenc tagja van, de ez nem alkotmányos előírás, hanem csak szokásjog. Utoljára az 1930-as években Franklin Delanoe Roosevelt elnök próbálta meg felduzzasztani, ebben akkor a mögötte álló Demokrata Párt akadályozta meg. A republikánusok szenátusi vezetőin most nagy a nyomás, hogy segítsenek Trump elnöknek, aki 2017 óta immár a harmadik legfelsőbb bírósági tagot jelölheti. Ez annak is köszönhető, hogy a konzervatív szenátusi többség 2016 februárjától egészen Barack Obama mandátumának lejártáig megakadályozta, hogy az akkori elnök jelölhessen az elhunyt Antonin Scalia helyére. (Érdekesség, hogy a konzervatív Scalia és R.B.G. a magánéletben barátok voltak: együtt jártak operába.) A republikánusok számára talán a legfontosabb politikai kérdés a konzervatív bírák helyzetbe hozása, mert mélyen vallásos támogatóik így kívánják elérni az abortusz tilalmát és fékezni a szexuális kisebbségek jogainak további erősödését. Az utóbbi években ehhez járul még Trump jobboldali nacionalista híveinek bevándorlás-ellenessége. A legfelsőbb bíróságnak eddig négy liberális és öt konzervatív tagja volt, de a testület elnöke, John Roberts a mérleg nyelveként ügyelt a társadalmi tekintély és a független imázs megőrzésére. A konzervatív bírák 6:3-as túlsúlya ahhoz vezetne, hogy azonnal a testület elé kerülne egy sor, a társadalmat élesen megosztó kérdés, amelyekben egyre nagyobb a liberális többség. Trump választási előnyt szeretne kovácsolni a jelölésből, ami egy időre eltereli a figyelmet a koronavírus-járványról és a gazdaság helyzetéről. A mostani helyzet ugyanaz, mint a 2016-os volt, amikor a jobboldal a választási évre hivatkozva fúrta meg Obama jelöltjét. A szenátusban a republikánusoknak 53:47-es többségük van, mégsem biztos, hogy Mitch McConnell frakcióvezető biztosítani tudja a szükséges voksokat, mert több, újraválasztásáért küzdő szenátor számára jobb lenne, ha csak november 3-a után lenne a sorsdöntő szavazás. Másrészt, ha veszít, Trumpnak már nem lenne erkölcsi joga a jelölésre. A Demokrata Párt vezetői lázasan keresik, hogyan tudnák lassítani az R.B.G. temetését követően már a közeli napokban meginduló jelölési folyamatot. Az is felmerült, hogy végső esetben és amennyiben a Fehér Ház mellé a szenátusi többséget is megszerzik, „ledobják az atombombát”: két vagy több, már Joe Biden által jelölt bíróval bővítik a testületet. Az elnökjelölt ennél óvatosabban fogalmazott. Szerinte az embereknek előbb meg kell választaniuk az elnököt, aki majd jelölheti a legfelsőbb bíróság új tagját.