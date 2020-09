Megint egy új győztes a kiszámíthatatlan MotoGP szezonban

Hét futam, hat különböző nyertes, elképesztő, ami az idei gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) idényében történik, ezúttal Maverick Vinalest intette le először a kockás zászló.

Sűrű heteket él át a mezőny, ugyanis három hét alatt három futamot rendeznek, a múlt heti Misanóban tartott Olasz Nagydíj után a helyszín változatlan maradt, ám ezúttal az Emilia Romagna nevet kapta a verseny. Stefan Bradl, Cal Crutchlow és Marc Márquez nélkül zajlott a hétvége, a szombati pole pozícióért folytatott csata rögtön drámaira sikerült, ugyanis hiába motorozta a Q2 végén a legjobb időt a Pramac Ducati olasz pilótája, Franco Bagnaia, túl szélesen fordult az utolsó, 16-os kanyarban, ezért törölték az idejét, így az első rajtkocka Vinalesé lett, aki a múlt szombathoz hasonlóan ismét pályacsúccsal nyerte meg az időmérő edzést. Mögötte kis meglepetésre Jack Miller szerezte meg a második helyet, az első sort pedig Fabio Quartararo zárta. Bagnaia így csak az ötödik lett, jól ment a két gyári KTM, Pol Espargaro negyedik, Brad Binder a hatodik helyen zárt. A vasárnapi rajtot követően, mondhatni szokás szerint Miller kapta el a legjobban, ő állt az élre, de Vinales ezúttal nem esett hátra, sőt, már az első kanyar után visszaelőzte riválisát. Az első kör már komoly fordulatokat tartott, Aleix Espargaro esett el az Apriliával, és ezzel a múlt heti futamgyőztest, Franco Morbidellit hozta komoly bajba, ugyanis a spanyol miatt ki kellett szélesítenie a pályát, hogy ne essen el ő is, de emiatt a mezőny végére esett vissza. A következő körben pedig két, a dobogós helyekre esélyes pilóta is eldobta motorját: az egyik az egész szezonban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Valentino Rossi volt, a másik pedig a negyedik helyen haladó Brad Binder! Bár mindketten folytatni tudták a versenyt, utóbbi néhány perccel később ismét bukott, sem ő, sem Rossi nem tudta befejezni a nagydíjat.

Az élen Bagnaia szépen feljött az ötödik helyről, a hatodik körben nemcsak hogy megtámadta, meg is előzte az élen álló Vinalest, ezzel a múlt heti ezüstérme után már a győzelmet vette célba. Csapattársa, Miller viszont rendkívül pechesnek bizonyult, ugyanis a kilencedik körben műszaki hiba miatt kiesett, ezzel komoly pontokat hullajtott el önhibáján kívül. Annak ellenére, hogy időközönként egy-egy pilóta bukás miatt feladta a futamot, az élen egy stabil sorminta rajzolódott ki: Bagnaia vezetett Vinales, Espargaro, Quartararo és Mir előtt. A verseny utolsó harmadához érve Vinales fokozni kezdte a tempót és közeledett az élen álló Ducatishoz, aki 21. körben komoly hibát vétett: ő is bukott, ezzel pedig minimum 20 pontot dobott el, ugyanis a harmadik helyen álló Espargaro már nagyobb lemaradásban követte a duót. A győzelem esélye így Vinales ölébe hullott, mögötte azonban komoly csata bontakozott ki a dobogóért: Quartararo keményen kezdte el támadni Espargarot. Azonban az első előzést nem ő, hanem a mögötte érkező Mir hajtotta a végre, három körrel a vége előtt megelőzte a franciát, ezzel feljött a dobogó legalsó fokára, de egy körrel később a KTM spanyol pilótája mellett is elment, ezt pedig Quartararo is kihasználta és ő is bemutatott egy szép manővert Espargaro ellen. Vinales végül szűk kettő és fél másodperces előnnyel győzött, ez volt a spanyol első sikere az idei szezonban, a hetedik nagydíjon ő volt a hatodik különböző győztes. Mögötte Mir futott be másodiknak, és pár a pályán hiába lett Quartararo a harmadik, az utolsó körben mutatott pályaszélesítései miatt végül időbüntetést kapott, így a KTM-mel Espargaroé lett a dobogó legalsó foka. Quartararo így csak a negyedik lett, a legjobb 10-et Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Alex Márquez, Andrea Dovizioso, Morbidelli és Danilo Petrucci tették teljessé. A nyolcszoros világbajnok, Marc Márquez öccsének ez volt eddig a legjobb eredménye a királykategóriában. A tripla versenyhétvége záró fordulója a szeptember 27-ig Katalán Nagydíj lesz. A tabella elképesztően szoros, az első négy pilóta között mindössze négy pont a különbség.