Nem ért egyet a pesti Szuperkupa-döntő megrendezésével a Bayern München vezetőedzője

A jelek szerint nemcsak lapunk, de Európa egyik topklubja sem kap tájékoztatást a miértekről.

A Bayern München vezetőedzője, Hansi Flick nem ért egyet a meccs megrendezésével, miután az illetékes német hivatal járványügyi szempontból rizikós területnek minősítette Magyarországot.

Az Európai Szuperkupa-mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik a Bayern München és az Európa-liga-győztes Sevilla FC csapatai között. A koronavírus-járvány kitörése óta ez lesz az első találkozó az UEFA versenyrendszerében, amelyre beengednek nézőket. A bajor szurkolók körülbelül 2100-an lesznek. A Szuperkupa-döntő körüli aggályokról korábban a Népszava is több cikkében számolt be. Nem tudja, vagy titkolja az UEFA, hogy pontosan miként készül a 20 ezres budapesti „tesztmeccsre”. Később sem kaptunk érdemi választ az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Az eseményre a mentőszolgálat 500 dolgozóját is meghívták, ugyanakkor a Magyar Orvosi Kamara szerint járványügyi szempontból kiemelt kockatattal jár az egészségügyi dolgozók csoportba szervezése, ez különösen egy tömegrendezvényen nem támogatható. A szakdolgozói kamara arra emlékeztet, hogy a jelenlegi járványhelyzetben mind több egészségügyi szolgáltató kéri munkavállalóit a tömeges rendezvények elkerülésére.