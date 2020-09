Két játékosa nélkül jött haza a Ferencváros

A Győr elsöprő második félidőt produkálva nyert a női BL-ben, míg az FTC a norvégiai karanténban hagyta vírusfertőzött játékosait.

Nagyon veretes sorozat újabb állomásához közelít a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO, ugyanis Görbicz Anita és társnői zsinórban 39. mérkőzésükön maradtak veretlenek a legrangosabb sorozatban: ezúttal a horvát bajnok, a Podravka Koprivnica húzta ki a gyufát az Audi Arénában. Remekül kezdett a Győr, amely Stine Oftedal vezérletével 3-0-ra, majd 6-3-ra is vezetett, ám a horvátok az angolai jobbátlövő, Danila José Carlos Azenaide góljaival tartani tudták magukat, így 11-7-es hátrányból is visszakapaszkodtak. Ráadásul Dejana Milosavljevic eredményessége révén (az első félidőben hét lövéséből hét talált utat a győri hálóba) a Podravka csupán egygólos hátrányban volt a szünetben (17-16). Csakhogy a fordulás után igencsak feljavult a norvég Silje Solberg hatékonysága a győri kapuban, és a védései után leforduló társai 6-0-s rohammal sorozták meg ellenfelüket. Zlatko Saracevic edző (aki aktív korában a Veszprém színeiben varázsolta el a sportág híveit) szokatlanul korán (már 23-16-nál) kihasználta harmadik időkérési lehetőségét is, de nem tudta megakadályozni, hogy csapata támadásban és védekezésben is teljesen szétessen (30-20). A meccs utolsó harmadára nem maradtak izgalmak, ugyanis a Győr váratlanul nagy fölénnyel 26-12-re megnyerte a második félidőt. Vagyis a második harminc percben 26 gólt lőtt! A norvég Stine Oftedal nyolcszor, honfitársa, Veronica Kristiansen, illetve a dán Anne Mette Hansen hét-hét alkalommal talált be. De Görbicz Anita hatékonyságára sem lehetett panasz, a szélső három próbálkozásából három gólt lőtt, vagyis száz százalékos mutatóval zárt. Danyi Gábor vezetőedző a Sport Tv-nek nyilatkozva elmondta, mivel az első harminc percben nagyon jól kézilabdázott a Podravka, ezért szoros volt a mérkőzés. Ekkor még sok ziccert hibáztak, ráadásul kiválóan védett a horvátok kapusa. Szünet után próbálták fokozni a tempót, ez sikerült, és ezt már nem bírták a vendégek, így növelni tudták a különbséget, amely szerinte nem volt akkora, mint amit az eredmény sugall. „Fontos volt, hogy ezúttal a benevezett játékosok mindegyike pályára lépett” – összegezte a meccset a BL-győztes edző. A túloldal mestere, Zlatko Saracevic elismerte: a második játékrész közepétől az egész csapatnál „lement a függöny”. „Nincs sok lehetőségünk a cserére, ha két-három kulcsemberünknek nem megy a játék, akkor máris bajba kerülünk” – magyarázta a második félidőben kapott 26 gólt. A másik magyar reprezentáns, az FTC-Rail Cargo Hungaria szombatra tervezett mérkőzése koronavírusos megbetegedések miatt elmaradt a norvég Vipers Kristiansand otthonában. Az FTC bejelentette, két (egyelőre meg nem nevezett) játékos lett vírusfertőzött. Ebben a helyzetben pedig már a csapat hazajuttatása is komoly logisztikai bravúr volt, legalábbis a Ferencváros honlapján megjelent közlemény erre utalt: Bognár László ügyvezető igazgató közlése szerint a klub, a szakosztály vezetősége és a külügyminisztérium is óriási erőfeszítések árán szerzett egy különgépet, amely hazahozta a csapatot. „A norvégiai szabályozás értelmében a pozitív tesztet adó játékosok karanténban maradtak, de a küldöttség többi tagja szombaton szigorú óvintézkedések mellett hazatérhetett. A megérkezést követően rögtön koronavírus-tesztet végeztünk el, ennek eredményéig mindenki karanténba vonul. A Norvégiában maradt két játékosunkra nehéz időszak vár – elkülönítve laknak a hotelben, de itthonról is mindent megteszünk azért, hogy minél előbb hazatérhessenek. Köszönjük az értünk aggódóknak és a szurkolóknak a számos pozitív üzenetet, miként azt is, hogy mind a Magyar Kézilabda-szövetség, mind jó néhány hazai klub a támogatásukról biztosított minket.”