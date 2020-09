Már nemcsak a hetedikes lányok, hanem fiú kortársaik is kérhetik a HPV elleni védőoltást

Az országos tiszti főorvos szerint csak nagy fegyelmezettséggel kerülhetőek el a tavaszi korlátozások.

Tavasszal megállt körülöttünk az élet a koronavírus-járvány miatt, azóta viszont rengeteg tudásanyagunk gyűlt össze a fertőzés és a kórokozó természetével kapcsolatban. Most az a cél, hogy az ismeretek birtokában tudjuk élni a mindennapi életünket, de azt biztonságosan tegyük – fejtegette Müller Cecília, az operatív törzs néhány hónapos kihagyás után hétfőn újrainduló sajtótájékoztatóján. Müller emlékeztetett rá, hogy az elmúlt öt napban az ezret közelítette (valójában már el is hagyta) a naponta regisztrált új fertőzések száma; a pandémia kezdete óta közel 17 ezren kapták el itthon a betegséget, közülük pedig több mint 11800-an aktív hordozónak számítanak. A tiszti főorvos felidézte a friss járványügyi adatokat is, majd azt fejtegette, hogy a járvány a második hullámban egy új arcát mutatja, ezért új stratégiát kell bevetni ellene. Most a 20-29 évesek között van a legtöbb fertőzött - átlagéletkoruk az utóbbi tíz napban a 35 év körül járt. Őket nem viseli meg igazán a vírus, de könnyen átadják azt szüleiknek vagy nagyszüleiknek, akik már nagyobb eséllyel produkálnak majd súlyos tüneteket. Az Orbán Viktor által korábban elmondottakat gyakorlatilag összegző Müller többször is kitért arra, hogy most az ország megbénítását szeretnék elkerülni, ezért hoznak új szabályokat- és a járvány új arcát, viselkedését emlegette. Szerinte a szigorítások elkerüléséhez a lakosság fegyelmezettségére is szükség lesz.

Újságírói kérdésre azt is elmondta: 14 napról 10 napra csökkentették a karanténidőszak időtartamát, mert a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegség tünetei többnyire 5-6 nap lappangás után megjelennek.

Magunknak is köszönhetjük az új arcot Az az új arc kialakulásában a magyar kormánynak és a lakosságnak is felelőssége lehetett: az Orbán-kabinet még augusztus végén is zöld besorolású, alacsony járványkockázatú országnak tartotta Horvátországot, miközben ott naponta 300-nál is több új fertőzöttek találtak a pandemia.hu grafikonja alapján. A lazításnak köszönhetően tömegek mentek nyaralni a tőlünk a horvát tengerpartra, beleértve a luxusjachton nyaraló külügyminisztert. A lazítást követte a járvány hazai felerősödése: míg júliusra végén itthon10 alá esett a napi új fertőzések száma, augusztus 30-ra már elérte a 292 főt.

Müller emlékeztetett az új szabályokra is, melyek nagyobb részéről már korábban beszámoltunk:

Nem csak a tömegközlekedési eszközökön, de a mozikban, színházakban, zárt terű plázák folyosóin is viselni kell a a textil vagy orvosi védőmaszkot, amit nem lehet kiváltani sállal, kendővel – a védőfelszerelést pedig a közönségnek, és a dolgozóknak is viselnie kell.

Viseljük jól a maszkot, az orrot és a szájat is el kell takarni, hiszen a vírus továbbra is cseppfertőzéssel terjed.

Kerüljük a zsúfolt helyeket, ha nem muszáj ott lennünk. Figyeljünk a megfelelő, szappanos kézmosásra, de legyen nálunk alkoholos kézfertőtlenítő – utóbbit pedig használjuk a maszk fel- és levétele után.

Ha bármilyen felső légúti megbetegedés tünetét észleljük, ne menjünk közösségbe.

Fennmarad a szociális és egészségügyi intézmények látogatási tilalma.

Októbertől hőmérséklet-ellenőrzés után léphetnek be csak az iskolába, óvodába a gyerekek, de a szülők az aulába még bekísérhetik, szükség esetén onnan ki is hozhatják a kisebbeket.

Október második felétől ingyenessé teszik az influenzaoltást.

Utóbbi fontosságát azzal is indokolta Müller, hogy októberben startol az influenzaszezon is, és annak kockázati célcsoportja, tünetei is egybeesnek a koronavíruséval – az oltással így nehezebb lesz összekeverni a két betegséggel A vakcinát a háziorvostól kérhetik az „oltakozni vágyók” – mondta Müller Cecília, aki lapunk kérdésére – hogy valósulhat meg az ingyenes oltás, ha a háziorvos telefonon bonyolítja munkáját a koronavírus-járvány miatt – azt mondta: előzetes telefonos bejelentkezés során lehet kérni az influenzaoltást.