Már az iratok is karanténba kerülnek az ügyészségen

Az iskolákban oltanak szülői beleegyezéssel, önkéntesen és ingyenesen. A férfiakat érintő sok daganatos betegség is megelőzhetővé válik.

Idén ősztől a 7. osztályos fiúk, illetve szüleik is igényelhetik a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Közölte: az oltás, akárcsak a lányok esetében, önkéntes és ingyenes. A védőoltást a szülői beleegyező nyilatkozat után az iskolákban kaphatják majd meg a tanulók. A miniszter elmondta: A HPV kétszáz altípusa közül tizenkettő a rákos elváltozást is okozó altípusba tartozik, az alacsony rizikójúak a nemi szervek bőrfelületén kialakuló szemölcsök kialakulását idézhetik elő. A fertőzések legnagyobb része egy-két év alatt spontán megszűnik, de vannak olyan betegek, akiknek szervezetében évtizedekig megmarad a vírus, rákos elváltozást okozva. A Népszava éppen az idén augusztusban foglalkozott a témával, azzal, hogy a fertőzés terjedését és számos, férfiaknál megjelenő daganat kialakulását is meg lehetne akadályozni a vakcinával. Mint írtuk, a HPV a szájüreg-garat-gége, a gáttájék és a férfi nemi szervek rosszindulatú daganatainak kiváltásában is közrejátszik, amelyek közül az első ráktípus a férfiakat nagyobb gyakorisággal érinti, mint a nőket. – A 12. életévüket betöltött, hetedikes lányok HPV-oltását 2014-ben vezették be. Az iskolai kampányoltás keretében az átoltottság ebben a korosztályban elérte a 81 százalékot – ismertette a miniszter.