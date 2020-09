Novák Katalin átvette miniszteri kinevezését

Mondok József úgy lett újra a település vezetője, hogy jelenleg is büntetőeljárás zajlik ellene.

Mondok Józsefet (Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum) választották a Bács-Kiskun megyei Izsák polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson - közölte az izsáki önkormányzat jegyzője az MTI-vel. Nagy Attila Egon elmondta, hogy a szavazóköri jegyzékben 4822 választópolgár szerepelt, közülük 2548-an jelentek meg a hat szavazókörben. Mondok József 1491 szavazatot szerzett, míg Varga Istvánra (független) 1035-en voksoltak, 22 szavazat érvénytelen volt. A szavazóköri jegyzékben 4822 választópolgár szerepelt, közülük 2548-an jelentek meg a hat szavazókörben. Mondok József már volt korábban Izsák polgármestere, 1998-tól öt cikluson át, összesen 21 évig vezette a települést, és 2019-ben is indult a tisztségért. Tavaly ősszel 39 szavazattal a független Kutas Tibor nyerte meg a választást.

Mondok József ellen a Kecskeméti Járásbíróságon költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt per van folyamatban. Mint 444.hu nyomán a Népszava is megírta volt polgármester 35 millió forint uniós pályázati támogatásból vadászházat építtetett, ahova feleségével beköltözött; most emiatt vádolják. A per tárgya az is, hogy az önkormányzat jogtalanul vett igénybe csaknem 1 millió forint értékű támogatást egy olyan közfoglalkoztatottra, aki a vadászházban dolgozott. A Miniszterelnökséget akkor vezető Lázár János azt mondta, Mondoknak vissza kell fizetnie a panzióért kapott 35 millió forint EU-s pénzt, ezt elvileg azóta meg is tette.