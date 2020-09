Roland kokaint árult, de a rendőrök véget vetettek a virágzó biznisznek

Vásárlói körében érték tettek a gyanútlan dílert.

A BRFK Felderítő Főosztály nyomozói 2020. szeptember 17-én az esti órákban Budapest VII. kerületében elfogták a 49 éves B. Rolandot, mivel fülest kaptak hogy kokaint árul.

- írja a police.hu. A felette álló elosztóhoz is hamar eljutottak a rendőrök. Az információk szerint egy szerb férfitól szerezte be az anyagot. A 41 éves illetőt végül Bajcsy-Zsilinszky úti lakásán fogták el, ahol sok kábítószergyanús anyagot, annak adagolásához és árusításához használt eszközöket, valamint pénzt is foglaltak le. A fővárosi rendőrök az akciójuk során elfogott hat főnél összesen közel egymillió forintnyi pénzt és 200 gramm kábítószergyanús anyagot találtak.