Közös program volt a pénznyomtatás: hamis bankjegy gyártott egy fiatal pár a XI. kerületben

A lefoglalt tárgyak alapján igen felszereltek lehettek, mégsem végezhettek túl jó munkát.

A nyomozás adatai szerint a 28 éves P. Ádám és párja, a 25 éves B. Anett Budapesten, egy XI. kerületi lakásban készített hamis 50, 100 és 200 eurós, valamint tízezer forintos bankjegyeket. A pénzt forgalomba is hozták – írja a police.hu . A házilag nyomtatott pénzzel 2019. december 15-e és december 17-e között Budapesten és Vecsésen is több alkalommal fizettek. A két fiatal a legyártott pénzt nem élvezhette sokáig, mivel egy budapesti benzinkúton a hamis eurókat gyanúsnak találták és feljelentést tettek a X. kerületi Rendőrkapitányságon. A kőbányai rendőrök 2019. december 17-én a lakásukon elfogták a fiatal férfit és barátnőjét, és házkutatást tartottak náluk. A nyomozók több száz hamis bankjegyet – hatezer eurót és 60 ezer forintot -, hamisításhoz szükséges nyomtatókat, patronokat, laptopot, papírvágó készüléket, derékszög mérésére használt fém eszközt, mobiltelefonokat, más nevére kiállított okmányokat valamint rendszámtáblát is találtak náluk és foglaltak le. A lefoglalt bankjegyekről a szakértő megállapította, hogy azok hamisak.