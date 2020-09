Mesterséges intelligenciával küzdenek az antiszemitizmus online terjedése ellen

A nyálcseppek sokáig a levegőben maradnak, ami jelentősen növeli a fertőzés esélyét.

Koronavírus idején a csoportos éneklés az egyik legveszélyesebb tevékenység, mert a résztvevői sok nyálcseppet és „nyálpárát” küldenek a környezetünkbe, ami növeli a fertőzés esélyét – írta az IFL Science alapján a 24.hu . Az ausztrál Clinical Infectious Diseases című tudományos szaklapban megjelent kutatás szerint az éneklés közben levegőbe jutó nyálcseppek 75 százaléka sokáig a levegőben marad, és messzire eljut. A szakértők a kutatásukat egy videóval is illusztrálták; képalapú áramlásdiagnosztikai rendszer segítségével modellezték, hogyan terjednek a nyálcseppek a levegőben éneklés közben. Több helyen, Németországban és Hollandiában már megtiltották a kórusok működését.

A lap egy másik cikke szerint a hangos beszéd, sőt a kiabálás is hozzájárul a vírus terjedéséhez. A California Davis-i Egyetem kutatásából kiderül, hogy ez a beszéd lehalkításával lényegesen csökkenthető. A kiabálás és a suttogás közötti különbség, ami nagyjából 35 decibelnek felel meg, a kiáramló, fertőzőképes vírusrészecskék számát ötvenszeresére növeli. A szakértők szerint már 6 decibelnyi hangerőcsökkenés csökkenti a megfertőződés esélyét. A szakértők szerint nem minden beltéri környezet egyformán veszélyes: egy zsúfolt, de csöndes osztályterem például kevésbé kockázatos, mint egy nem annyira zsúfolt, de zajos karaoke bár. A kutatók úgy gondolják: olyan helyeken, például kórházakban, rendelőintézetekben, de éttermekben és kávézókban is, ahol több ember is összegyűlik, érdemes lenne "csendes zónákat” kialakítani.