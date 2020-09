Öt és fél milliárdot ér a Ferencváros továbbjutása

Az első negatív Covid-teszt után négy héttel kapja vissza a versenyzői engedélyét minden magyar sportoló, akinél kimutatták a koronavírust.

Sportágtól és státusztól függetlenül, a koronavírus-fertőzés kimutatása után az amatőr és profi sportolóknak is legalább egy hónap szünetet kell tartaniuk az első negatív leletet követően, amíg visszakapják a versenyzői engedélyüket a sportorvostól. „A vírussal fertőzött felcsúti labdarúgók játékengedélyét ugyanúgy felfüggesztettük, mint bármely más sportág képviselőinek esetében – mondta a Népszavának dr. Toman József, az Országos Sportegészségügyi Intézet Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának igazgatója. - Nincs még egy olyan szervezett sportorvosi hálózat, mint Magyarországon. Az egy hónapos kötelező pihenő nagyon szigorú, több helyről nagyon kemény bírálatokat kaptunk emiatt. Azt is elfogadom, hogy komoly nehézségeket okoz akár a felkészülési, akár a versenyidőszakban egy hónap kihagyás, de erre több válaszom is van: egyrészt a járványügyi előírások következetes betartásával jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye, akinek pozitív a tesztje, tegye fel a kérdést magának, tényleg mindig, mindent megtett a fertőzés elkerüléséért? Másrészt pedig sajnos létezik rosszabb végkimenetel is, mint a kötelező pihenő. Senki sem akar újabb haláleseteket a magyar sportban.” A szakember elmondta, mindenkit megrázott Tóth Bendegúz válogatott birkózó halála idén júniusban. A 22 éves sportolónak edzésen megállt a szíve, a boncolás során megállapították, hogy ő is átesett a koronavírus-fertőzésen. „Sokáig azt gondoltuk, hogy a koronavírus főleg a tüdőt támadja meg, de egyre több az információnk a betegségről, sajnos más szerveket is veszélyeztet, például a szívet – hangsúlyozta a keretorvos. - Szerencsére egyre többen megértik, hogy senkinek sem akarjuk tönkretenni a sportolói karrierjét, amikor azt kérjük, hagyja abba az edzéseket és várjon a visszatéréssel a pályára. Éppen ellenkezőleg, így próbálunk segíteni az újabb sajnálatos tragédiák elkerülésében.” Adódik a kérdés, hogy külföldön felelőtlenebbül járnak el, amikor arról olvasni, hallani, hogy sztársportolók az első negatív teszt után rögtön elkezdenek megint edzeni és mérkőzéseken is pályára lépnek? „Szerencsére ezeknek az eseteknek a megítélése nem az én kompetenciámba tartozik, ezért nem is szeretnék véleményt mondani, az biztos, hogy külföldön általában a csapatorvos dönti el, mikor engedi megint sportolni a vírusfertőzés után a sportolót és természetesen övé az ezzel járó felelősség is.” Itthon vannak sportági szövetségek, melyek azonnal bejelentik a fertőzéses eseteket, de arra is volt példa, hogy külföldről jutott el a pozitív teszt eredménye Magyarországra. „A sportági szövetségek és a klubok többsége felelősen jár el ebben a kérdésben, a tesztek adminisztrálásában és a bejelentési kötelezettség tekintetében is betartja azt a protokollt, amit kiadtunk, és amit az új tapasztalatok és információk birtokában finomítunk, módosítunk, ha ezt szükségesnek látjuk – jelentette ki dr. Toman József. - Pozitív teszt nem vész el a rendszerben, mert a laboroknak bejelentési kötelezettségük van minden pozitív eredmény esetében az illetékes hatóságok felé és tájékoztatják az érintett sportági szövetséget is, ahonnan a klubok is megkapják az információkat. Az más kérdés, hogy sajnos akadnak olyanok, akik próbálják visszatartani a neveket, de ez nagy felelőtlenség, aki így viselkedik, emberéleteket kockáztat és előbb vagy utóbb úgyis kiderül, kik kapták el a fertőzést.” Csütörtökön rendezik a Bayern München-Sevilla labdarúgó-mérkőzést az európai Szuperkupáért, amelyre ötszáz egészségügyi dolgozó is ingyenjegyet kapott. A szakember kimenne a mérkőzésre, ha lenne rá lehetősége? „Mindenképpen – hangzott a válasz. - Úgy tudom, a mentőszolgálat munkatársai jutottak belépőkhöz, olyanok, akik koronavírusos betegeket láttak el, én ezt szép gesztusnak tartom. Náluk jobban senki sincs tisztában azzal, milyen szenvedéseket tud okozni ez a betegség, ezért ők biztos betartják majd a távolságtartásra és maszkviselésre vonatkozó előírásokat. Egy-egy ilyen eseményen rengeteg később hasznosítható információhoz lehet jutni. A hétvégén kajak-kenu világkupa-verseny lesz Szegeden, ez is érdekes lesz, ott hogyan sikerül megoldani a koronavírus elleni védekezést. Minél több információhoz jutunk, annál hatékonyabb védekezési stratégiákat tudunk kidolgozni.” Nyár végén sokan jöttek haza külföldi nyaralásból, illetve a magyarországi labdarúgó-mérkőzésekre is bemehetnek a szurkolók úgy, hogy senki sem kötelezi őket a távolságtartási szabályok betartására, a fertőzöttek száma pedig folyamatosan nő az országban. „Azt senki sem tudja megmondani, hogy a nyaralók vagy a futballszurkolók miatt nőtt a fertőzések száma, sok apró darabból áll össze a kép, talán nem is szerencsés bárkit kiemelten említeni, hiszen nyáron az emberek többsége sokkal lazábban vette a szabályokat. Az egyetlen hatásos védekezés a vírus ellen a járványügyi előírások folyamatos, következetes betartása.”