"Autogramot még nem kértek, de tollat már hordok magamnál"

Pénzes László, a Covid-19 magyar ,,arca" az orvosok odaadásán, saját élni akarásán és jó fizikai állapotán kívül a gondviselésnek is hálás váratlan felgyógyulásáért.

Pénzes László, a Southamptoni Egyetemi Kórház sürgősségi osztályának vezető ápolójának negyven százalék esélye volt, de túlélte a koronavírust. Április 15-i ágynak esése és a halál torkából való visszatérése óta még nem nem dolgozik, mert mindkét oldal óvatos, ő maga is, de különösen osztályának orvosai akarnak elkerülni minden kockázatot - nyilatkozott kedd reggel otthonából a Népszava londoni tudósítójának. A 45 éves egészségügyi dolgozó - akinek felesége, Tímea is szakmabeli, hasonló munkát látva el egy portsmouthi kórházban - az első vírusos tünetek és pozitív teszt után több mint egy hétig otthon kezelte magát. Az egész család, egyetemista korú fiaikkal, Patrikkal és Árminnal együtt megbetegedett, de László állapota a nyolcadik napon kritikussá vált. Fokozódó légzési nehézségei miatt kihívták a mentőket. Saját sürgősségi osztályára, "második családja" gondozásába került, ahol non-invazív lélegeztetési technikával kezelték, majd ahogy kilátásai rosszabbodtak, mesterséges kómába helyezték. Amikor Dél-Anglia legjobb kórházának orvosai úgy értékelték, hogy a helyzet súlyossága miatt magasabb szintű ellátásra szorul, átszállították a Guy's and St Thomas' Kórházba. (A név ismerősen csenghet az olvasók számára, hiszen alig néhány héttel korábban ennek intenzív osztályán küzdött az életéért Boris Johnson kormányfő.) László érthetően csak magához térése után tudta rekonstruálni betegségének hiányzó "összerakós" kockáit. Tímeának azt mondták az orvosok, hogy férjének legfeljebb 40 százalék esélye van a túlélésre. A londoni kórház vezető szakorvosa úgy ítélte meg, hogy ha át is vészeli a betegséget, legalább három hetet kell az egyszerűen "műtüdőként" leírt gépen töltenie, amely a vérkeringést a testen kívülre helyezve minden terhet levesz a szervezetről, egyedüli feladatként a fertőzés elleni küzdelmet hagyva rá. László azonban minden várakozást felülmúlva már nyolc nappal később, május 6-án képes volt elszakadni az ECMO-tól, a testen kívüli membrán oxigenizációtól, sőt hat nap múlva visszaszállították Southamptonba.



Miután maguk az orvosok "csodának" minősítették László felgyógyulását, indokolt a kérdés, ő minek tulajdonítja túlélését, ami minimum több mint 41 ezer britnek nem sikerült. László lapunknak azt mondta, hogy vele született optimizmusán, élniakarásán és természetesen fiatal, jó fizikai állapotban lévő szervezetén kívül az isteni gondviselésnek ad hálát, amiért nem csak felépült, hanem nincsenek rémálmai, visszatérő képei, "flashbackjei" sem. Inspiratív történetének köszönhetően kérte fel a southamptoni kórház kommunikációs részlege, hogy vállalná-e a részvételt az általuk elindított Covid Zéró kampányban, melynek célja az volt, hogy az angliai június 15-i és július 4-i karantén-könnyítések után tudatosítsa az emberekben a járvány súlyát, minden tőlük telhető megtételére, arcmaszk viselésre, szociális távolságtartásra és rendszeres kézmosásra biztatva őket. A nagy publicitást kapott kezdeményezés eredményeként László gyorsan a brit média sztárja lett, a BBC és Sky News hírcsatornákon kívül a Press Association hírügynökség is interjút készített vele, melyen keresztül a Yahoo News-től a Daily Echó-ig számos újságban látott napvilágot a története. Pénzes László tapasztalatait a kormány is hasznosítani fogja, miután nemrégiben beszélgetést folytatott Nadine Dorris egészségügyi miniszterhelyettessel, aki együttműködésre kérte fel. Hirtelen érkezett népszerűségével kapcsolatban Pénzes László viccesen úgy fogalmazott, hogy "autogramot még nem kértek, de tollat már hordok magamnál". Mindenesetre hálásnak tűnik a lehetőségért, hogy immár mindkét hazájában megismerik életelvét: "soha nem szabad feladni a reményt és lehetetlen helyzetből is van kiút". Segíteni próbál az Egyesült Királyságban és Magyarországon is megértetni az egyre szigorúbb megelőző intézkedések betartásának fontosságát. Pénzes László saját kálváriáján keresztül szerzett befolyását a vírus- és oltástagadók, illetve az összeesküvés-elméletek elleni beavatkozásban is igyekszik felhasználni.