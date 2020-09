Torokmetszéssel fenyegettek meg egy pszichés beteg nőt Orosházán

A vád emberkereskedelem.

Intézetből szökött lányokat bírt rá prostitúcióra egy nő és élettársa az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellenük - közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A 38 éves nő és 43 éves párja először 2018-ban egy, a nő fiával párkapcsolatot létesítő, hányattatott sorsú, a családba 17 évesen fogadott lányt vett rá arra, hogy a testével keressen pénzt és így járuljon hozzá az egyébként elhanyagolt, félkomfortos házban élő család kiadásaihoz. A kiszolgáltatott sértettet naponta kivitték a 61-es főút Inke és Vése közötti szakaszára, hogy az út mellett szexuális szolgáltatást nyújtson az autósoknak, emellett a szintén prostituáltként dolgozó 38 éves nő telefonon is szervezett találkozókat neki, jellemzően külföldi férfiakkal. A lány a szexuális szolgáltatásért alkalmanként kapott 10 ezer és 25 ezer forint közötti összeget átadta a vádlottaknak. A férfi és a nő 2019 nyarától, majd 2019 decemberétől még két, ugyancsak nehéz sorsú, intézetből szökött kiskorú lányt fogadott be az otthonába, és a kiszolgáltatott helyzetükkel visszaélve szintén prostitúcióra vette rá őket. Az így keresett pénzt tőlük is elvették és megélhetésükre, valamint arany ékszerek vásárlására fordították. Az ügyészség ezért több, 18. életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem bűntette miatt emelt vádat a nővel, valamint az élettársával szemben, és 10-10 év fegyházbüntetést indítványozott a bíróságnak, amennyiben az előkészítő ülésen tettüket beismerik és a tárgyalásról lemondanak. Az ügyészség magyarázata szerint a vádlottak cselekménye azért emberkereskedelem, mert a létfenntartásukat biztosító családi háttérrel nem rendelkező, velük függőségi viszonyban lévő kiskorúakat vettek rá prostitúcióra, függetlenül attól, hogy a lányok azt önként vállalták. A kiskorúaknak ugyanis nem volt választási lehetőségük, kiszolgáltatottságuk okán ehhez érvényes beleegyezést nem adhatnak.