Szó sincs arról, hogy az uniós tagállamok befejeznék a Magyarország ellen indított 7. cikkelyes eljárást

Az elítéltek a börtön területén fertőződtek meg, többeket kórházba is szállítottak.

Előbb 19, egy nappal később már 38 koronavírus-fertőzött rabról számolt be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az RTL Klub kérdésére.



Az első tizenkilenc rabról tudható, hogy őket a tököli központi rabkórházba szállították át, ahol karanténba kerültek.

A BVOP tavasszal kézi permetezővel és traktorokkal is fertőtlenítette ingatlanjait, és még szeptember 7-én is arról számoltak be, hogy nincs koronavírusos a magyar börtönökben. Igaz, ennek meg is volt az ára, a fogvatartottak ugyanis csak telefonon vagy online tarthatják a kapcsolatot szeretteikkel. Az Index korábbi cikke szerint a látogatás tiltása nagyjából 18 ezer fogvatartottat és családját érinti, az eltávozás tilalma pedig 400-500 fogvatartottat és családját.