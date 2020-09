Szuperkupa: csak a veszély biztos

Ha lenne jogi lehetőségem dönteni ebben a kérdésben, a mérkőzést biztosan zárt kapuk mögött rendeznék meg – közölte lapunkkal Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) még kedd este is hírlevélben buzdította a szurkolókat arra, hogy vásároljanak jegyet a csütörtöki esti budapesti szuperkupára. Ez azt jelzi, hogy keddig nem kelt el mind a húszezer belépő, azaz a jegyeket sorra visszadobó spanyol és német drukkerek mellett a magyar futball-rajongóknak is vannak fenntartásaik a Puskás Arénába tervezett meccs miatt. A szurkolók bizalmát kétségkívül nem erősíti, hogy a hivatalosan is járványügyi „pilot” azaz kísérleti-, tesztmeccsnek nevezett Bayern-Sevilla mérkőzés rendezésének részleteiről az UEFA továbbra sem hajlandó érdemben nyilatkozni. Lapunk tegnap újból megkereste a szervezetet, hogy megtudjuk a friss járványadatok ismeretében nem fújják-e le a meccset, de ahogy összes kérdésünkre, ezt is figyelmen kívül hagyta a szövetség. A keddi adatok szerint egyébként 24 óra alatt nyolcan haltak meg Magyarországon a vírus miatt, és 633-mal nőtt a fertőzöttek száma.

A járványügyi veszély nagyságáról a napi statisztikai adatokon túl sokat elárul az is: lapunk korábban beszámolt arról, hogy elkezdődött az egészségügyi dolgozók átvezénylése a Covid-osztályokra, a 24.hu pedig kedden azt írta, már a magánintézmények bevethető dolgozóit is elkezdte összeírni a tisztifőorvos hivatala, ráadásul egy napos határidővel kért be adatokat. Ennek hátterében az állhat, hogy meredeken nő a kórházi ellátásra szorulók száma. Ilyen körülmények között a mérkőzés elhalasztás mellett érvelt Zugló ellenzéki polgármestere, Horváth Csaba kedden. Arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, fejezze be a hazárdjátékot, és döntsön úgy, hogy a meccset zárt kapuk mögött rendezik meg. Budapest vezetése lapunk érdeklődésére azt közölte: a területért felelős főpolgármester-helyettes számos alkalommal jelezte, a főváros felelőtlenségnek tartja, hogy a jelenlegi helyzetben nézők előtt rendezik meg a Szuperkupa-döntőt. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy fogalmazott lapunknak: – Ha lenne jogi lehetőségem dönteni ebben a kérdésben, a mérkőzést biztosan zárt kapuk mögött rendeznék meg. De nincs jogom, így a felelősség is azoké, akiknek van. Ebben a helyzetben utasítottam a BKK-t, hogy a Puskás Ferenc Stadion környékén maximális kapacitással járjanak a járművek, különös tekintettel a 2-es metróra, hogy a közösségi közlekedésben megelőzhető legyen a torlódás. Ami a rendezést illeti: annyi tudott, hogy a külföldi szurkolók negatív covid-teszttel léphetnek be az országba, majd 72 órán belül távozniuk kell. Ugyanakkor a többi szurkoló teszt nélkül is jöhet, csak akkor nem léphet be a stadionba, hogy ha tüneteket mutatnak, vagy bizonyíthatóan kapcsolatban voltak koronavírus-fertőzöttel. A mérkőzés miatt lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot is. Korábban ugyanis lapunk írt arról, hogy a mentőknek 500 jegyet ajánlottak fel a mérkőzésre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy volt-e olyan dolgozójuk, aki visszalépett, és milyen speciális szabályokat írtak elő a meccsre kilátogató munkatársaiknak. Megkérdeztük azt is, nem gondolják-e, hogy komoly kockázatnak teszik ki a jeggyel megjutalmazottakat a „pilot” meccsen. A mentőszolgálat nem válaszolt kérdéseinkre.

Érdekes momentum, hogy a Kicker futball-magazin szerint Rui Moreira, Porto polgármestere be akarja perelni az UEFA-t, amiért a mérkőzést Magyarországon rendezik. Az eredeti kiírás szerint ugyanis a portugál város lett volna a helyszín, az európai szövetség azonban a koronavírus-járvány miatt változtatott. Ez az érvelés mára megbukott – utalt a polgármester arra, hogy a fővárosi járványügyi adatok alapján Budapest távolról sem ideális helyszín egy húszezresre tervezett meccs megrendezéséhez. A német szaklap arról is írt, hogy a döntésben szerepet játszhatott az is, a leggazdagabb magyar, Csányi Sándor az UEFA alelnöke.